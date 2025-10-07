واژگونی اتوبوس در محور شوش – اهواز؛ ۳ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز صبح امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای از وقوع سانحه واژگونی اتوبوس در محور شوش – اهواز خبر داد و اظهار کرد: در ساعت ۶:۳۰ صبح روز سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴، یک دستگاه اتوبوس در مسیر شوش به اهواز و در محدوده روبه‌روی روستای رازی حمد دچار واژگونی شد.

وی افزود: این حادثه در نخستین ساعات صبح و در یکی از محورهای پرتردد شمال خوزستان رخ داد و بنابر گزارش اولیه، سه نفر از سرنشینان دچار مصدومیت شدند.

احمدی تصریح کرد: در پی اعلام حادثه در ساعت ۷:۰۰ به ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دو کد اورژانس از شهرستان شوش به محل اعزام شدند. نیروهای امدادی در حال ارزیابی وضعیت مصدومان و انتقال آنان به مراکز درمانی هستند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز همچنین گفت: وضعیت جسمانی مصدومان در حال بررسی است و اطلاعات تکمیلی در خصوص شدت جراحات و اقدامات درمانی متعاقباً اعلام خواهد شد.

وی بیان کرد: ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز در حال رصد لحظه‌به‌لحظه وضعیت حادثه است و آمادگی کامل برای اعزام نیروهای پشتیبان و ارائه خدمات درمانی اضطراری دارد.