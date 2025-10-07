  1. استانها
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۷:۵۰

واژگونی اتوبوس در محور شوش – اهواز؛ ۳ نفر مصدوم شدند

واژگونی اتوبوس در محور شوش – اهواز؛ ۳ نفر مصدوم شدند

اهواز - واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور شوش – اهواز، روبروی روستای رازی حمد، صبح امروز سه‌شنبه، سه مصدوم برجا گذاشت. نیروهای امدادی بلافاصله پس از حادثه در محل حاضر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز صبح امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای از وقوع سانحه واژگونی اتوبوس در محور شوش – اهواز خبر داد و اظهار کرد: در ساعت ۶:۳۰ صبح روز سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴، یک دستگاه اتوبوس در مسیر شوش به اهواز و در محدوده روبه‌روی روستای رازی حمد دچار واژگونی شد.

وی افزود: این حادثه در نخستین ساعات صبح و در یکی از محورهای پرتردد شمال خوزستان رخ داد و بنابر گزارش اولیه، سه نفر از سرنشینان دچار مصدومیت شدند.

احمدی تصریح کرد: در پی اعلام حادثه در ساعت ۷:۰۰ به ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دو کد اورژانس از شهرستان شوش به محل اعزام شدند. نیروهای امدادی در حال ارزیابی وضعیت مصدومان و انتقال آنان به مراکز درمانی هستند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز همچنین گفت: وضعیت جسمانی مصدومان در حال بررسی است و اطلاعات تکمیلی در خصوص شدت جراحات و اقدامات درمانی متعاقباً اعلام خواهد شد.

وی بیان کرد: ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز در حال رصد لحظه‌به‌لحظه وضعیت حادثه است و آمادگی کامل برای اعزام نیروهای پشتیبان و ارائه خدمات درمانی اضطراری دارد.

