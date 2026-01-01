برخورد پراید با گاردریل در محور شوش به اندیمشک ۵ مصدوم داشت

مهران احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک حادثه رانندگی در محور شوش به اندیمشک خبر داد.

وی با بیان اینکه این حادثه در ساعت ۱۸:۰۵ روز پنج شنبه رخ داد، اظهار کرد: در کیلومتر پنج محور شوش به اندیمشک یک دستگاه خودروی پراید با گاردریل برخورد کرد.

احمدی افزود: در این سانحه پنج نفر مصدوم شدند که همگی مونث و در رده‌های سنی ۲، ۹، ۱۰، ۳۷ و ۴۵ سال بودند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی اهواز تصریح کرد: پس از اعلام حادثه به ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز EOC، دو دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی به محل اعزام شد.

وی ادامه داد: مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شدند.