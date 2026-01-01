  1. استانها
  2. خوزستان
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۴۴

برخورد پراید با گاردریل در محور شوش به اندیمشک ۵ مصدوم داشت

شوش - رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی اهواز گفت برخورد یک دستگاه پراید با گاردریل در محور شوش به اندیمشک پنج مصدوم برجای گذاشت.

مهران احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک حادثه رانندگی در محور شوش به اندیمشک خبر داد.

وی با بیان اینکه این حادثه در ساعت ۱۸:۰۵ روز پنج شنبه رخ داد، اظهار کرد: در کیلومتر پنج محور شوش به اندیمشک یک دستگاه خودروی پراید با گاردریل برخورد کرد.

احمدی افزود: در این سانحه پنج نفر مصدوم شدند که همگی مونث و در رده‌های سنی ۲، ۹، ۱۰، ۳۷ و ۴۵ سال بودند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی اهواز تصریح کرد: پس از اعلام حادثه به ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز EOC، دو دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی به محل اعزام شد.

وی ادامه داد: مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شدند.

