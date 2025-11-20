  1. استانها
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۰۱

برخورد پژو پارس و پراید در محور اهواز–شوش ۷ مصدوم برجای گذاشت

اهواز - رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: در حادثه برخورد پژو پارس و پراید در محور اهواز–شوش، هفت نفر مصدوم شدند.

مهران احمدی بلوطکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۱۷:۵۷ امروز پنجشنبه برخورد یک دستگاه پژو پارس با یک دستگاه پراید در محور اهواز–شوش موجب مصدومیت هفت نفر شد.

وی افزود: مصدومان این حادثه شامل ۶ مرد در سنین ۷۵، ۴۱، ۴۰، ۳۲، ۴۰ و ۳۷ سال و یک زن ۵۶ ساله بودند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: برای امدادرسانی فوری، دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، تمامی مصدومان به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شدند.

