انفجار گاز در شیبان خوزستان ۳ کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به وقوع این حادثه در ساعت ۸:۲۶ صبح امروز اظهار کرد: به محض دریافت گزارش، چهار دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی اهواز به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه تیم‌های امدادی، این انفجار تاکنون منجر به فوت سه نفر و مصدومیت دو نفر دیگر شده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: طبق اعلام عوامل آتش‌نشانی در دقایق ابتدایی پس از حادثه، دو مصدوم دیگر نیز توسط وسیله نقلیه شخصی به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

وی توضیح داد: مصدومان این حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط تکنسین‌های اورژانس، برای ادامه درمان به مراکز درمانی انتقال یافتند و بررسی علت دقیق و ابعاد این حادثه همچنان در دست انجام است.