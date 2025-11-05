به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز شامگاه چهارشنبه با ارائه جزئیات حادثه انفجار گاز شهری در کوی معین‌زاده اهواز گفت: این حادثه در یک ساختمان مسکونی چهار واحدی رخ داد و منجر به مصدومیت چهار نفر از ساکنان شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و پس از ارزیابی اولیه، انتقال مصدومان به مراکز درمانی آغاز شد.

احمدی بلوطکی با اشاره به وضعیت مصدومان اظهار کرد: چهار نفر شامل سه مرد ۳۲، ۵۶ و ۶۲ ساله و یک خانم ۳۱ ساله، توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان‌های سوانح و سوختگی آیت‌الله طالقانی و گلستان اهواز منتقل شدند. وضعیت عمومی آنان در حال بررسی و تحت مراقبت درمانی است.

رئیس اورژانس اهواز در پایان بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در استفاده از گاز شهری تأکید کرد و گفت: بررسی دقیق علت حادثه در دستور کار کارشناسان قرار دارد.