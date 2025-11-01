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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹

ابلاغ آیین‌نامه ویزیت و مشاوره از راه دور به دانشگاه‌های علوم پزشکی

ابلاغ آیین‌نامه ویزیت و مشاوره از راه دور به دانشگاه‌های علوم پزشکی

معاون درمان وزارت بهداشت، در ابلاغیه‌ای خطاب به رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور، «آیین‌نامه خدمت ویزیت و مشاوره از راه دور حرف پروانه‌دار نظام پزشکی» را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، در ابلاغیه‌ای خطاب به رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور، «آیین‌نامه خدمت ویزیت و مشاوره از راه دور حرف پروانه‌دار نظام پزشکی» را ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه آمده است: در راستای سیاست‌های کلان وزارت بهداشت مبنی بر توسعه خدمات الکترونیک سلامت، تسهیل دسترسی عادلانه مردم به خدمات تخصصی و ارتقای کیفیت مراقبت‌های درمانی، آیین‌نامه مذکور با شماره ۵۴۶/۱۰۱/ د مورخ ۰۴/‏۰۸/‏۱۴۰۴‬ و با توشیح مقام عالی وزارت به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ارسال شده است.

معاون درمان وزارت بهداشت تأکید کرد: لازم است دانشگاه‌ها ضمن ابلاغ مفاد آیین‌نامه به مراکز و واحدهای تابعه، نسبت به فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی، استقرار سامانه‌های مربوطه و نظارت مستمر بر اجرای خدمات از راه دور در درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها اقدام کنند. همچنین استفاده از این خدمات در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع از اولویت‌های اجرایی اعلام شده است.

کد مطلب 6640843

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