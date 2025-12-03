  1. سلامت
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۸

۶۰ درصد ظرفیت نوبت‌دهی سرپایی دانشگاه‌ها باید آنلاین شود

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: تمامی مؤسسات پزشکی وابسته، اعم از درمانی و آموزشی‌درمانی، تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل ۶۰ درصد از ظرفیت نوبت‌دهی خدمات سرپایی خود را به صورت اینترنتی ارائه دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت به رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی ابلاغ کرد: تمامی مؤسسات پزشکی وابسته، اعم از درمانی و آموزشی‌درمانی، تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل ۶۰ درصد از ظرفیت نوبت‌دهی خدمات سرپایی خود را به صورت اینترنتی ارائه دهند و اقدامات لازم برای فرهنگ‌سازی و آموزش شهروندان در این زمینه انجام شود.

در راستای توسعه و تمرکز اطلاعات نوبت‌دهی اینترنتی در سطح ملی و افزایش رضایتمندی بیماران، دستورالعمل یکپارچه‌سازی فرآیند نوبت‌دهی الکترونیک خدمات سرپایی توسط معاون درمان وزارت بهداشت به رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی ابلاغ شد.

بر اساس این ابلاغیه، مؤسسات پزشکی وابسته به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها که خدمات سرپایی ارائه می‌کنند شامل ویزیت، تصویربرداری، آزمایشگاه، توانبخشی و سایر خدمات باید حداقل ۶۰ درصد از ظرفیت نوبت‌دهی خود را به نوبت‌دهی اینترنتی اختصاص داده و از طریق میان‌افزار نوبت‌دهی وزارت بهداشت در آدرس nobat.behdasht.gov.ir ثبت و تبادل کنند.

همچنین، کلیه شرکت‌ها و سامانه‌های نوبت‌دهی طرف قرارداد دانشگاه‌ها موظف‌اند تا ابتدای دی‌ماه سال جاری نسبت به رفع مشکلات نرم‌افزاری، به‌روزرسانی سرویس‌ها و وب‌سرویس‌ها با آخرین استانداردها اقدام کرده و از صحت ارسال داده‌ها اطمینان حاصل کنند.

دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها باید از ابتدای دی‌ماه با استفاده از کلیپ، بنر در سطح شهر، زیرنویس شبکه‌های استانی و شبکه‌های مجازی، نسبت به اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی برای آشنایی و آموزش شهروندان در استفاده از نوبت‌دهی اینترنتی اقدام کنند. همچنین آموزش کارکنان دخیل در فرآیند نوبت‌دهی نیز ضروری است.

بر اساس این ابلاغیه، عملکرد مراکز از طریق سنجه‌های اعتباربخشی و چک‌لیست‌های نظارتی ارزیابی خواهد شد و نتیجه اقدامات دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها باید به معاونت درمان وزارت بهداشت گزارش شود.

