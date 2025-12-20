به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از راهاندازی سامانه متمرکز نوبتدهی اینترنتی خدمات سرپایی خبر داد و گفت: این سامانه در پی ابلاغ دستورالعمل یکپارچهسازی فرایند نوبتدهی الکترونیک خدمات سرپایی و با هدف تسهیل دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی راهاندازی شده است.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: این سامانه از تاریخ اول دی ماه ۱۴۰۴ بهصورت رسمی قابل بهرهبرداری خواهد بود و امکان دریافت نوبت اینترنتی خدمات سرپایی بیمارستانها و کلینیکهای دانشگاهی سراسر کشور را فراهم میکند.
معاون درمان وزارت بهداشت با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی گسترده و مؤثر به عموم مردم، نقش رسانههای ملی از جمله زیرنویس شبکههای تلویزیونی، اعلام در شبکههای رادیویی، درج اطلاعیه در سایت وزارت بهداشت و همچنین فضاهای مجازی مانند کانال وبدا را در آگاهیبخشی عمومی بسیار مهم دانست.
رضوی خاطرنشان کرد: از تاریخ یادشده، هموطنان میتوانند برای دریافت نوبت اینترنتی خدمات سرپایی بیمارستانها و کلینیکهای دانشگاهی، به سامانه متمرکز نوبتدهی وزارت بهداشت به آدرس nobat.behdasht.gov.ir مراجعه کنند.
