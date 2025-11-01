به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد سلطانی صبح شنبه در نشست خبری ۱۳ آبان از برگزاری اجتماع باشکوه ۱۳ آبان در مشهد با حضور اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب و ورزشکاران خبر داد و اظهار کرد: این مراسم با شعار «متحد و استوار مقابل استکبار» از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در میدان شهدا برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت روز ۱۳ آبان به‌عنوان یادآور سه رویداد مهم تاریخی اظهار کرد: در سال ۱۳۴۳ تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در پی اعتراض به تصویب قانون کاپیتولاسیون، جرقه اولیه نهضت اسلامی را رقم زد. در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ نیز جمع زیادی از دانش‌آموزان در مسیر پیوستن به دانشجویان متحصن دانشگاه تهران به شهادت رسیدند و در نهایت در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به‌عنوان انقلاب دوم از سوی امام راحل نام گرفت.

وی افزود: از پیروزی انقلاب تاکنون، ملت ایران همواره هدف توطئه‌ها، تحریم‌ها و دشمنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است؛ از ترور بیش از ۲۳ هزار نفر از نخبگان و مردم بی‌گناه تا جنگ تحمیلی و بلوکه شدن ۳۸ میلیارد دلار از دارایی‌های کشور در آمریکا است.

سلطانی با تأکید بر اینکه «راه ملت ایران، راه مقاومت است»، گفت: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند، هزینه مقاومت کمتر از هزینه سازش است و باید این پیام را به نسل جوان و نوجوان منتقل کنیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از اجرای برنامه‌های گسترده در این روز خبر داد و افزود: در روز ۱۳ آبان سرویس‌دهی مترو رایگان است و ۴۰۰ دستگاه اتوبوس برای ایاب‌وذهاب شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده است. همچنین آموزش و پرورش جلسات توجیهی در ۱۶۰ مدرسه برگزار می‌کند و مسابقه‌ای با موضوع «سند بی‌اعتمادی به آمریکا» میان دانش‌آموزان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: بیش از ۲۰۰ نمایشگاه با محوریت جنایات آمریکا و موضوعات مربوط به غزه در مدارس استان دایر می‌شود. همچنین از پیشکسوتان قرآنی و برگزیدگان مسابقات دانش‌آموزی قرآن طی مراسمی از ۱۹ تا ۲۱ آبان در تالار شهر تجلیل خواهد شد.

سلطانی خاطرنشان کرد: در مراسم امسال که با حضور ائمه جماعات، طلاب، کارمندان و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود، سخنرانی، روایت‌گری، شعرخوانی و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی پیش‌بینی شده و آستان قدس رضوی نیز در این مراسم نقش فعالی خواهد داشت. صداوسیمای مرکز خراسان رضوی نیز برنامه‌های ویژه‌ای برای پوشش این روز تدارک دیده است.