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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۳۳

رامین رضاییان و تکرار تجربه پرسپولیس در استقلال

رامین رضاییان و تکرار تجربه پرسپولیس در استقلال

مدافع - وینگر تیم فوتبال استقلال در دیدارهای اخیر این تیم تبدیل به یک بازیکن نیمکت نشین شده و کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در چهار دیدار اخیر خود عملکرد بسیار درخشانی داشته و موفق شده برابر تیم‌های الوحدات اردن، مس رفسنجان، فجرسپاسی و آلومینیوم اراک به پیروزی برسد. این نتایج باعث شده تا هواداران آبی‌پوش از وضعیت تیم محبوب خود رضایت کامل داشته باشند.

یکی از نکات قابل‌توجه در دیدارهای اخیر استقلال، ثبات ترکیب اصلی این تیم است. ریکاردو ساپینتو با استفاده مداوم از بازیکنان ثابت نشان داده که به ترکیب ایده‌آل خود دست یافته است. در همین حال، نیمکت‌نشینی رامین رضائیان، مدافع ملی‌پوش استقلال، یکی از نکات مهم این دیدارها محسوب می‌شود؛ بازیکنی که با وجود دعوت دوباره به تیم ملی، جای خود را به صالح حردانی داده است.

رضائیان در چهار مسابقه اخیر استقلال تنها ۱۸ دقیقه به میدان رفته که میانگین آن ۴ دقیقه و ۳۰ ثانیه در هر بازی است؛ آماری که برای بازیکنی با تجربه و سابقه او جالب توجه است. این در حالی است که مدافع باتجربه استقلال در فصل گذشته و در نخستین سال حضورش در این تیم، به یکی از مهره‌های کلیدی ساپینتو تبدیل شد و با ۱۳ گل در ۴۳ بازی، عنوان گلزن‌ترین بازیکن استقلال را به خود اختصاص داد.

در دو دیدار اخیر آبی‌پوشان برابر فجرسپاسی و آلومینیوم، رضائیان به ترتیب ۱۳ و ۵ دقیقه در زمین حضور داشت. او در دیدار مقابل فجرسپاسی با ارسال یک کرنر دقیق زمینه‌ساز گل سوم استقلال توسط حسین گودرزی شد و حضور مؤثری داشت، اما در بازی برابر آلومینیوم طی ۵ دقیقه فرصت حضور در میدان نتوانست تأثیر خاصی بگذارد.

رضائیان پیش‌تر نیز تجربه نیمکت‌نشینی و بازی در دقایق پایانی را در دوران حضورش در پرسپولیسِ برانکو ایوانکوویچ داشت؛ جایی که معمولاً از دقیقه ۸۰ به بعد وارد زمین می‌شد. هرچند او در آن مقطع نیز گاهی تأثیرگذار بود، اما در نهایت نتوانست با شرایط کنار بیاید و مسیرش از سرخ‌پوشان جدا شد.

در سال منتهی به جام جهانی ۲۰۲۶، که بسیاری از بازیکنان در تلاش‌اند با درخشش در باشگاه‌های خود جایی در فهرست نهایی تیم ملی به دست آورند، باید دید رامین رضائیان چه تصمیمی برای آینده خواهد گرفت؛ آیا به نیمکت‌نشینی در استقلال ادامه می‌دهد یا راه دیگری را برای حفظ جایگاه خود در تیم ملی انتخاب خواهد کرد.

کد مطلب 6641331

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    نظرات

    • یار شیرین سخن IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      0 3
      پاسخ
      این رامین تو هر تیمی رفت دردسر درست کرد پرسپولیس سپاهان حالا استقلال بعد مشخص نیست از وقتی ساپینتو مثل برانکو باهوش بود رامین رضاییان و روزبه چشمی رو کنار زد گذاشت کنار خدایی استقلال عالی شد جو تیم این روزبه و رامین بهم ریخته بودند بی هدف تیم بازی میکرد نیم فصل برن بهتره

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