اتفاق ویژه برای رامین رضائیان در دو بازی آینده استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید تمرینات تیم فوتبال استقلال برای ادامه رقابتهای لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا از روز جمعه ۱۸ مهرماه آغاز خواهد شد. شاگردان ریکاردو ساپینتو پس از چند روز استراحت، کار خود را با تمرکز بر رفع نواقص فنی و آمادگی بدنی از سر میگیرند تا با شرایط مطلوبتری وارد دو دیدار حساس پیش رو شوند.
استقلال در هفته هفتم لیگ برتر روز جمعه ۲۵ مهرماه در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان تیم مس رفسنجان خواهد بود. این مسابقه برای آبیپوشان از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که شاگردان ساپینتو پس از چند نتیجه پرنوسان به دنبال بازگشت به مسیر پیروزی و حفظ جایگاه خود در جدول هستند.
تنها چند روز بعد، استقلال باید در چارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه در همین ورزشگاه به مصاف الوحدات اردن برود؛ دیداری که میتواند تأثیر مستقیمی بر وضعیت این تیم در گروه خود داشته باشد.
روزبه چشمی کاپیتان اول آبیها، در جریان دیدار با چادرملو اردکان دچار مصدومیت شد و طبق اعلام کادر پزشکی، حداقل تا دو هفته آینده قادر به حضور در تمرینات گروهی نخواهد بود.
همچنین صالح حردانی مدافع و دیگر کاپیتان استقلال نیز در همان مسابقه با آسیبدیدگی مواجه شد و او هم بازیهای پیشروی تیمش را از دست میدهد. غیبت همزمان این دو بازیکن کلیدی کار ساپینتو را برای انتخاب ترکیب اصلی دشوار کرده است.
در غیاب دو کاپیتان اصلی، بازوبند کاپیتانی استقلال در دیدارهای آتی به رامین رضاییان خواهد رسید. رضاییان که از آغاز فصل نمایشهای قابل قبولی در ترکیب آبیپوشان داشته، در کنار ابوالفضل جلالی به عنوان دیگر کاپیتان تیم شناخته میشود. انتظار میرود رضاییان با تجربه بالا و روحیه رهبری خود نقش پررنگی در هدایت همتیمیهایش در دو مسابقه حساس مقابل مس رفسنجان و الوحدات اردن ایفا کند.
کادر فنی استقلال قصد دارد در روزهای آینده تمریناتی فشرده را برگزار کند تا بازیکنان از نظر بدنی و ذهنی به آمادگی کامل برسند. ساپینتو تأکید ویژهای بر افزایش هماهنگی بین خطوط مختلف تیم دارد و میخواهد استقلال را در مسیر تثبیت جایگاه خود در لیگ و کسب نتایج موفق در آسیا قرار دهد.
