پیروزی یک نیمه ای پیکان مقابل فجرسپاسی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پیکان و فجرسپاسی در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر امروز شنبه ۱۰ آبان و با قضاوت کوپال ناظمی از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان سعید دقیقی به پایان رسید.

فراز امامعلی خیلی زود و در دقیقه ۴ بازی از اشتباه علی غلامزاده، دروازه‌بان فجرسپاسی، نهایت استفاده را برد و توانست گل نخست را برای پیکان به ثمر برساند. پس از این گل، بازیکنان فجرسپاسی نبض بازی را در اختیار گرفتند و روی یک ضدحمله، موفق شدند نتیجه را به تساوی بکشانند. در این صحنه، سیدمهران موسوی با پاس دقیق علی هلیچی و در شلوغی محوطه هجده قدم پیکان، با ضربه‌ای آرام و زمینی دروازه حریف را باز کرد.

اما این پایان کار نیمه اول نبود. شاگردان پیکان بار دیگر حملات خود را از جناح راست سازمان‌دهی کردند و در دقیقه ۳۶، روی سانتری خطرناک، ضربه سر فراز امامعلی را غلامزاده به‌خوبی مهار کرد؛ با این حال در ریباند، توپ به فرید امیری رسید و او با ضربه‌ای دقیق گل دوم پیکان را به ثمر رساند.