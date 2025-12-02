به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در دوره آموزشی اصول حکمرانی ویژه مدیرانکل دستگاههای اجرایی و فرمانداران استان کرمانشاه که با همکاری مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور و مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی در ظهر سه شنبه برگزار شد، بر ضرورت مجهز شدن مدیران به دانش روز تأکید کرد.
وی گفت: جهان مدیریت با سرعت در حال تغییر است و مدیرانی که بهروزرسانی دانش را جدی نگیرند، از تحولات عقب میمانند.
استاندار با بیان اینکه استانها محل اجرای واقعی سیاستهای ملی هستند، افزود هر تصمیم ملی در نهایت باید در میدان عمل در استان اجرایی شود و مردم نتیجه آن را لمس کنند؛ ازاینرو نقش مدیران استانی نقشی حیاتی و بیبدیل در تحقق سیاستهای کلان کشور است.
وی تأکید کرد: حکمرانی امروز صرفاً اداره کردن نیست، بلکه هنر هدایت توسعه و افزایش سرمایه اجتماعی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: روشهای مدیریت سنتی و سلسلهمراتبی پاسخگوی نیازهای جامعه امروز نیست و باید به سمت حکمرانی مشارکتی، دادهمحور و چابک حرکت کرد.
به گفته وی، مدیران باید توان شبکهسازی، ایجاد همافزایی و بهرهگیری از ظرفیتهای میانبخشی را داشته باشند و این توانمندیها ملاک اصلی مدیریت مؤثر است.
تأکید بر چابکسازی دولت و ارتقای مهارتهای مدیریت بحران
حبیبی با اشاره به اهمیت چابکسازی دولت گفت این مفهوم تنها کاهش پستها نیست بلکه سادهسازی فرآیندها، کاهش بروکراسی و افزایش کارآمدی است.
وی گفت: اصول سادگی، شفافیت و خدمتمحوری پایه حکمرانی نوین است و اگر دستگاهها به این اصول پایبند باشند خروجیهای ملموستری برای مردم ایجاد میشود.
استاندار در ادامه با تأکید بر ضرورت تسلط مدیران بر مدیریت بحران و تابآوری اظهار کرد: حوادث طبیعی و تحولات اجتماعی و اقتصادی نیازمند آمادگی دائمی مدیران است.
به گفته وی، مدیریت بحران تنها تجربه نیست بلکه نیازمند آموزش علمی، مدلسازی، پیشبینیپذیری و واکنش سریع است.
وی تابآوری را توان مقاومسازی سیستم در برابر تکانهها دانست و خواستار نهادینهسازی آن در برنامهریزیها شد.
وی با بیان اینکه تجربه بدون آموزش کافی نیست افزود: دانش مدیریتی باید بهطور مداوم بهروز شود و در غیر این صورت حتی بهترین برنامهها نیز روی کاغذ میماند.
استاندار کرمانشاه کیفیت آموزش را مهمتر از کمیت دانست و گفت: گاه یک دوره یکروزه با محتوای علمی و استادان خبره اثربخشی بیشتری از یک برنامه طولانی دارد.
وی همچنین با اشاره به پیوند مفاهیم حکمرانی نوین با منابع دینی گفت بسیاری از مؤلفههای حکمرانی خوب همچون مشارکت، عدالت، پاسخگویی، شفافیت و اخلاق مدیریتی در قرآن، نهجالبلاغه و سیره اهلبیت (ع) تبیین شده است.
وی تأکید کرد: مدیر موفق باید هم مهارت علمی و هم اخلاق دینی و سیاسی داشته باشد.
در پایان، حبیبی با اشاره به ظرفیت دانشگاههای استان و کیفیت دورههای برگزارشده توسط مدرسه عالی حکمرانی وزارت کشور، استقبال مدیران از این دورهها را نشانه درک اهمیت آموزش دانست.
وی گفت: توسعه پایدار از مسیر توانمندسازی مدیران میگذرد و مدیران باید به زبان مشترک و هدف مشترک برسند تا مسیر حل مسائل و پیشرفت استان هموار شود.
نظر شما