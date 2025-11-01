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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۵۲

عبدالملکی: تصادف رانندگی در محور دهگلان-قورچای ۳ کشته برجای گذاشت

عبدالملکی: تصادف رانندگی در محور دهگلان-قورچای ۳ کشته برجای گذاشت

سنندج- رئیس پلیس راه استان کردستان از وقوع یک حادثه رانندگی مرگبار در محور فرعی «دهگلان-قورچای» با ۳ کشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا عبدالملکی در تشریح این حادثه گفت: با اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک تصادف در محور فرعی «دهگلان-قورچای»، تیم گشت پلیس راه به محل اعزام شدند تا اقدامات امدادی و بررسی‌های لازم را انجام دهند.

وی ادامه داد: در این حادثه یک دستگاه پژو ۴۰۵ که از سمت قورچای به سمت دهگلان در حرکت بود، با یک دستگاه کامیونت ایسوزو در کیلومتر ۲ این محور برخورد کرد: متأسفانه راننده و دو نفر از سرنشینان پژو ۴۰۵ در محل حادثه جان باختند.

رئیس پلیس راه استان کردستان در پایان تأکید کرد: علت حادثه توسط کارشناسان پلیس در حال بررسی است و از شهروندان خواست تا با رعایت سرعت مطمئنه و اجتناب از تغییرات ناگهانی مسیر و سبقت‌های غیرمجاز، از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کنند.

کد مطلب 6641735

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