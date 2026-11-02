سرهنگ حمیدرضا عبدالملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در محور سنندج ـ دهگلان، تیم گشت پلیس راه برای بررسی حادثه و امدادرسانی به محل اعزام شد.

وی افزود: این حادثه در کیلومتر ۳۲ محور سنندج ـ دهگلان رخ داد که بر اثر آن راننده و یکی از سرنشینان خودرو جان خود را از دست دادند و ۲ سرنشین دیگر نیز مصدوم شدند.

رئیس پلیس راه کردستان با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده، علت اصلی این حادثه را خستگی و خواب‌آلودگی راننده اعلام کرد.

عبدالملکی با تأکید بر ضرورت رعایت احتیاط در رانندگی به‌ویژه در فصل بارندگی، از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از تغییر مسیر ناگهانی و سبقت‌های غیرمجاز در محورهای لغزنده خودداری کنند.