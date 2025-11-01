ممنوعیت حرکت کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه قصرشیرین

سرگرد ایوب رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور افزایش ایمنی و کاهش تصادفات، حرکت تمامی خودروهای سنگین شامل کامیون، تریلی و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه‌ها ممنوع شده است.

وی توضیح داد: خط سرعت که معمولاً در سمت چپ بزرگراه‌ها قرار دارد، صرفاً برای عبور وسایل نقلیه سبک با سرعت مجاز اختصاص یافته است تا امکان تردد ایمن فراهم شود. رانندگان خودروهای سنگین در صورت ورود به این خط، مشمول جریمه یک میلیون و پانصد هزار ریال (۱۵۰ هزار تومان) خواهند شد که از طریق سامانه اجراییات پلیس راهور ثبت می‌شود.

جانشین پلیس راه قصرشیرین ادامه داد: حرکت وسایل سنگین در خط سرعت یکی از عوامل اصلی تصادفات شدید و انسداد بزرگراه‌هاست و پلیس با این تخلف به طور قاطع برخورد می‌کند.

سرگرد رستمی همچنین خاطرنشان کرد: هدف اصلی اجرای این طرح، صرفاً جریمه نیست، بلکه افزایش انضباط ترافیکی و پیشگیری از خسارت و تلفات جاده‌ای است. مأموران گشت در محور کمربندی ریخک و محور خسروی به طور مستمر بر اجرای قانون نظارت دارند.

وی در پایان تأکید کرد: رانندگان خودروهای سنگین باید صرفاً از خط کندرو استفاده کنند و هنگام سبقت یا تغییر مسیر، دقت لازم را داشته باشند تا امنیت خود و سایر کاربران جاده تضمین شود.