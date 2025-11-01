سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس مقررات راهنمایی و رانندگی، عبور کامیون‌ها و تریلی‌ها از خط سوم آزادراه‌ها ممنوع است و باید در خطوط مجاز تعیین‌شده حرکت کنند.

وی افزود: هدف این طرح ارتقای ایمنی ترافیک، روان‌سازی عبور خودروهای سواری و جلوگیری از تصادفات زنجیره‌ای ناشی از ورود وسایل سنگین به خطوط سرعت است. رانندگان متخلف در صورت تجاوز به خط سوم، با جریمه و برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

مولوی تأکید کرد: مأموران پلیس راه نظارت مستمر بر آزادراه‌ها خواهند داشت و اجرای دقیق این طرح با توجه به افزایش حجم تردد کامیون‌ها، ضرورتی کم‌نظیر در حفظ امنیت جاده‌ای است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان از رانندگان خواست با رعایت خطوط عبور مجاز و پرهیز از ورود به مسیرهای سرعت، پلیس را در کاهش حوادث و تأمین آرامش سفرها همراهی کنند.