به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مولوی رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به نقش حیاتی ناوگان حملونقل بار در اقتصاد کشور اظهار کرد: رانندگان خودروهای سنگین از زحمتکشترین اقشار جادهای هستند، اما در برخی موارد، تخلفات فنی و رفتاری در این حوزه موجب بروز سوانح سنگین و جبرانناپذیری میشود.
وی افزود: پلیس راه استان با هدف صیانت از جان این قشر و سایر کاربران جاده، طرح ویژهای را برای برخورد با تخلفات مؤثر در تصادفات این ناوگان به مرحله اجرا گذاشته است.
رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: گشتهای محسوس و نامحسوس پلیس راه ضمن نظارت شبانهروزی بر محورهای پرتردد، خودروهای سنگین متخلف را شناسایی کرده و بدون هیچگونه اغماضی با آنها برخورد خواهند کرد.
به گفته وی محورهای مواصلاتی استان اصفهان بهویژه در ساعات شب، شاهد تخلفات عمدهای از جمله سرعت غیر مجاز، سبقت نابجا و نقص فنی وسایل نقلیه سنگین هستند که پلیس قصد دارد با برخورد قاطع، ایمنی عبور و مرور را ارتقا دهد.
مولوی با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از تصادفات شبانه مربوط به خستگی و خوابآلودگی رانندگان است، خاطرنشان کرد: رانندگان ناوگان باربری باید در کنار رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، سلامت فنی خودرو و وضعیت جسمی خود را نیز جدی بگیرند، زیرا یک بیاحتیاطی کوچک در این زمینه ممکن است جان چندین نفر را به خطر بیندازد.
رئیس پلیس راه استان اصفهان از تمام رانندگان، بهویژه فعالان حوزه حملونقل کالا خواست در مسیر قانونمداری و رعایت مقررات، با پلیس همراهی کنند تا شاهد کاهش چشمگیر تصادفات در محورهای مواصلاتی کشور باشیم.
نظر شما