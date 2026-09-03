مهدی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در محورهای برون‌شهری که محدودیت سرعت از طریق تابلو یا سایر علائم مشخص نشده باشد، میزان سرعت مجاز بر اساس نوع جاده تعیین می‌شود.

وی افزود: استان کرمانشاه آزادراه ندارد و در بزرگراه‌های استان، حداکثر سرعت مجاز برای خودروهای سواری و انواع وانت‌بار ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت تعیین شده است.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه ادامه داد: حداکثر سرعت مجاز برای وسایل نقلیه‌ای از جمله اتوبوس، مینی‌بوس، تریلی، کامیون و کامیونت در بزرگراه‌ها ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت است.

جعفری درباره سرعت مجاز در جاده‌های اصلی نیز گفت: حداکثر سرعت مجاز انواع وسایل نقلیه در این مسیرها در طول روز ۹۵ کیلومتر و در شب ۸۵ کیلومتر بر ساعت است.

وی اضافه کرد: در جاده‌های فرعی، رانندگان می‌توانند در طول روز با حداکثر سرعت ۸۵ کیلومتر و در ساعات شب با حداکثر سرعت ۷۵ کیلومتر بر ساعت حرکت کنند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در نقاطی که به دلیل شرایط فنی و فیزیکی مسیر امکان استفاده از حداکثر سرعت وجود ندارد، تابلوها و علائم نصب‌شده در مسیر، میزان سرعت مجاز را مشخص خواهند کرد و رانندگان باید مطابق آن حرکت کنند.

جعفری در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه گفت: رانندگان هنگام عبور از معابر و گذرگاه‌های باریک یا پرتردد و همچنین در شرایطی که میدان دید محدود است، باید با سرعت پایین و مطمئن حرکت کنند.

وی افزود: هرگاه احتمال وقوع حادثه یا ایجاد اختلال در عبور و مرور وجود داشته باشد، راننده باید سرعت خودرو را کاهش داده و در صورت نیاز وسیله نقلیه را متوقف کند.