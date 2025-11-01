به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی جعفری شامگاه شنبه در آئین اختتامیه هشتمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت دانشگاه ملی مهارت اظهار کرد: دانشگاه ملی مهارت با ۸۳ مرکز و بیش از ۲۰۰ هزار دانشجو، در تربیت نیروی کار ماهر و کارآفرین و ارائه آموزشهای کاربردی نقشی کلیدی دارد.
وی افزود: ثبتنام دانشجویان این دانشگاه در سال جاری بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته که این رشد نشاندهنده موفقیت دانشگاه در ترویج فرهنگ مهارتآموزی در سطح کشور است.
جعفری تصریح کرد: ۳۰ درصد از شرکتکنندگان در جشنواره حرکت موفق به کسب درخشش شدند که نشاندهنده روند رو به رشد دانشگاه و تلاش مستمر همکاران فرهنگی و اجتماعی است.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ملی مهارت کشور ادامه داد: تصویب بودجه مستقل برای انجمنهای علمی، گامی مهم در تقویت فعالیتهای پژوهشی و مهارتآموزی دانشجویان است.
وی تاکید کرد: همچنین بودجهای ویژه برای تجهیز علمی انجمنها در نظر گرفته شده که به زودی در اختیار آنها قرار میگیرد.
جعفری افزود: انجمنهای علمی با نقش کلیدی در تمرین کار گروهی و تبدیل دانش به عمل، جایگاه ویژهای در دانشگاه یافته و با حمایتهای مالی و ساختاری، بسترساز تولید علم کاربردی در جامعه خواهند بود.
وی گفت: دانشگاه ملی مهارت به دنبال ایجاد همافزایی میان دانش، مهارت و تجربه عملی دانشجویان است تا فارغالتحصیلان بتوانند بهصورت مستقیم در بازار کار و پروژههای کارآفرینی ورود پیدا کنند.
جعفری تصریح کرد: توسعه زیرساختهای آموزشی و حمایت از فعالیتهای پژوهشی و مهارتی، از اولویتهای اصلی دانشگاه برای تربیت نیروی انسانی توانمند و پاسخگو به نیازهای واقعی کشور است.
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