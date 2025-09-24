اجرای طرح نوآورانه «همنوا» با تمرکز بر تقویت شغلی جوانان

به گزارش خبرنگارمهر، غلامحسین محمدی، صبح چهارشنبه در بازدید از مرکز فنی و حرفه‌ای ساوه، چالش اصلی استان‌های صنعتی مانند مرکزی را کمبود نیروی کار ماهر و عدم تطابق مهارت‌ها با نیازهای واقعی صنعت عنوان کرد و گفت: برای رفع این مشکلات باید زیرساخت‌های موجود در شهرهای صنعتی تبدیل به مراکز پیشرفته تربیت نیروی کار متخصص شوند تا علاوه بر تأمین نیازهای محلی، بتوانند پاسخگوی تقاضای نیروی کار در سطح ملی نیز باشند.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با معرفی طرح نوآورانه «همنوا» که در سال ۱۴۰۴ به همت سازمان فنی و حرفه‌ای و وزارت آموزش و پرورش اجرا شده، گفت: این طرح امکان بهره‌برداری مشترک از امکانات و تجهیزات مراکز فنی و حرفه‌ای را برای دانش‌آموزان هنرستان‌ها و دبیرستان‌ها فراهم می‌کند و به این ترتیب، خلأهای آموزشی در هنرستان‌ها جبران می‌شود.

وی افزود: در ساوه نیز تاکنون بیش از ۱۰۰ دانش‌آموز موفق به گذراندن دوره‌های مهارتی در این چارچوب شده‌اند.

محمدی با بیان اینکه ارتقای مهارت نیروی کار، کلید توسعه پایدار در مناطق صنعتی است، افزود: طرح همنوا با تمرکز بر تقویت مهارت‌های شغلی، زمینه را برای ورود سریع‌تر جوانان به بازار کار فراهم می‌آورد و مناطق محروم با کمبود امکانات آموزشی را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی پیشنهاد تشکیل «کنسرسیوم مهارت» در شهرهای صنعتی مانند ساوه را مطرح کرد و افزود: هدف از اجرای این طرح، تقویت کارگاه‌های آموزشی موجود و ایجاد کارگاه‌های جدید است تا زیرساخت‌های آموزشی به سطحی ارتقا یابد که ساوه بتواند به عنوان قطب ملی تربیت نیروی کار ماهر شناخته شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: این رویکرد نه تنها موجب تأمین نیازهای مهارتی منطقه خواهد شد، بلکه با صادرات نیروی کار آموزش‌دیده به سایر نقاط کشور، به رونق و توسعه اقتصاد ملی نیز کمک می‌کند.

محمدی ضمن اشاره به ظرفیت‌های ویژه ساوه در حوزه صنایع غذایی بیان کرد: مرکز فنی و حرفه‌ای این شهرستان برنامه‌های مهارتی ویژه‌ای را در این بخش توسعه خواهد داد و برای هر نوع نیاز آموزشی مهارتی، امکانات و ظرفیت‌های لازم فراهم می‌شود تا دسترسی به آموزش برای همه آسان‌تر شود.

محمدی همچنین از تدوین برنامه‌ای برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری توسعه‌محور در هر استان خبر داد و گفت: این اقدام با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی اجرایی خواهد شد و هدف آن تقویت زیست‌بوم مهارتی و اشتغال‌زایی پایدار است.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور تأکید کرد: ساوه با توجه به موقعیت استراتژیک و زیرساخت‌های صنعتی، توانایی تبدیل شدن به هاب آموزشی ملی را دارد که می‌تواند کل کشور را از ظرفیت‌های مهارتی خود بهره‌مند سازد.

محمدی افزود: ایجاد زیست‌بوم مهارتی پایدار شامل توسعه کارگاه‌های مجهز، طراحی برنامه‌های آموزشی متناسب با نیاز بازار و همکاری مستمر با صنایع، می‌تواند ضمن رفع نیازهای آموزشی منطقه، نقش مهمی در توسعه اقتصادی ساوه ایفا کند.

وی بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های توسعه مهارتی تأکید کرد و گفت: همکاری بین دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی موجب استفاده بهینه از منابع و ارتقای کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌شود.