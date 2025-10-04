به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا پیرحسینلو ظهر شنبه در آیین افتتاح طرح شهید هاشم ساعی‌پور در اراک اظهار کرد: در چارچوب این طرح، کتاب‌ها قبل از شروع سال تحصیلی جدید در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد تا زمینه‌ای مناسب برای تقویت مهارت‌های خواندن آنها فراهم شود.

وی افزود: این اقدام بخشی از برنامه ملی «یار مهربان» است که برای نخستین بار در کشور در استان مرکزی آغاز شده است.

پیرحسینلو تصریح کرد: طرح تجهیز ۳۰۰ کتابخانه کلاسی در استان مرکزی، شامل ۲۰۰ مدرسه دوره اول و ۱۰۰ مدرسه دوره دوم ابتدایی، با هدف تقویت مهارت خواندن دانش‌آموزان و بهبود کیفیت آموزشی به اجرا درآمد.

وی ادامه داد: کارگروه اجرایی این طرح در آموزش و پرورش ناحیه ۲ شهر اراک مستقر است و مسئولیت هماهنگی و پیگیری فعالیت‌ها را بر عهده دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی تاکید کرد: این پروژه با هدف آماده‌سازی دانش‌آموزان برای شرکت در آزمون بین‌المللی پرلز و افزایش علاقه‌مندی به مطالعه طراحی شده است.

وی گفت: ترویج فرهنگ مطالعه از دوران پایه، پایه‌گذار بهبود مهارت‌های خواندن و نوشتن است و طرح شهید هاشم ساعی‌پور در همین راستا اجرا می‌شود.

پیرحسینلو افزود: اجرای این طرح مهم در استان مرکزی، علاوه بر ارتقای سواد و مهارت‌های آموزشی، تلاشی برای گسترش فرهنگ مطالعه و افزایش دسترسی دانش‌آموزان به منابع کتابخانه‌ای در محیط مدرسه به شمار می‌آید.