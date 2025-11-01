روسیه: استفاده افراطی آمریکا از زور در دریای کارائیب محکوم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرد که این کشور اقدامات ایالات متحده در به‌کارگیری افراطی قوه قهریه (زور) در عملیات موسوم به مبارزه با قاچاق مواد مخدر در منطقه دریای کارائیب را به شدت محکوم می‌کند.

این وزارتخانه روسیه همچنین تأکید کرد که این کشور از رهبری قانونی ونزوئلا حمایت می‌کند و خواستار آن است که آمریکای لاتین و منطقه کارائیب به‌عنوان منطقه‌ای آرام حفظ شوند.

گفتنی است، ارتش آمریکا طی هفته‌های اخیر به دستور رئیس جمهور این کشور، شمار زیادی قایق و کشتی را در دریای کارائیب به بهانه واهی و بی اساس مبارزه با قاچاق مواد مخدر هدف قرار داده است.