جزئیات راهپیمایی ۱۳ آبان در فریدن اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با سراسر کشور، مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرستان فریدن صبح روز سه‌شنبه برگزار می‌شود. مردم ولایتمدار این شهرستان در کنار دانش‌آموزان و فرهنگیان، از ساعت ۱۰ صبح از مقابل فرمانداری شهر داران حرکت کرده و در فضای سبز گلستان شهدای این شهر گردهم می‌آیند.

گلستان شهدای داران به‌عنوان مقصد نهایی راهپیمایی انتخاب شده تا یادآور ازخودگذشتگی شهیدان انقلاب و دفاع مقدس باشد و بار دیگر بر استمرار راه آنان و آرمان‌های استقلال و آزادی کشور تأکید شود.

مردم شهرستان فریدن که در تمامی مناسبت‌های ملی و مذهبی با حضور پرشور خود برگ‌های زرینی در تاریخ این دیار رقم زده‌اند، این بار نیز با حضور گسترده در مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان، تجدید میثاقی دوباره با انقلاب اسلامی خواهند داشت و فریاد اعتراض خود را علیه استکبار و رژیم صهیونیستی سر خواهند داد.

انتظار می‌رود این راهپیمایی باشکوه بار دیگر نمایشگر وحدت و ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های جهانی باشد و جلوه‌ای از بصیرت و ایمان مردم فریدن را در صحنه‌های انقلاب نشان دهد.