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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۰۸

فرماندار فریدن:

حمایت از مردم غزه کمک به انسانیت و حق طلبی است

حمایت از مردم غزه کمک به انسانیت و حق طلبی است

فریدن- فرماندار فریدن گفت: حمایت حمایت از مردم غزه یک وظیفه و تکلیف است امروز برای کمک برای انسانیت و حق طلبی باید در کنار مردم غزه و فلسطین ایستاد و با آنها همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله عباسی ظهر شنبه با حضور در جمع دانش آموزان هنرستان مفتح شهر داران به مناسبت ۱۳ آبان ماه ضمن تبریک روز دانش آموز اظهار داشت: سیزدهم آبان روز بسیار مهمی در تاریخ انقلاب اسلامی است که یادآور از جان گذشتگی دانش آموزان و دانشجویانی از که با پیروی از ولایت استکبار و قدرت پوشالی آن را در هم شکستند.

وی با اشاره به وضعیت کنونی مردم غزه افزود: ما شرایط کنونی مردم غزه را در دوران هشت سال دفاع مقدس تجربه کرده‌ایم اما ایستادگی و مقاومت مردم و رزمندگان و شهدا باعث پیروزی شد و قطعاً مردم غزه هم با ایستادگی و مقاومت پیروز خواهند شد.

فرماندار فریدن ادامه داد: رژیم صهیونیستی رژیم حیوان صفت است و بویی از انسانیت نبرده و چون توانایی مقابله با رزمندگان فلسطینی را ندارد دست به کودک کشی و کشتن زنان زده است.

عباسی افزود: حمایت از مردم غزه و فلسطین یک وظیفه و تکلیف است و امروز برای کمک به انسانیت و حق طلبی باید در کنار مردم فلسطین ایستاد.

فرماندار فریدن خطاب به دانش آموزان تاکید کرد: آینده کشور به دستان شما رقم خواهد خورد شهدا را الگوی خود قرار دهید و قدر خود را بدانید و بدانید که همین حضور شما در راهپیمایی روز دانش آموز خط بطلانی بر تمام نقشه‌های شوم دشمن است.

کد مطلب 5930185

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