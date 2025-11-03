ایجاد سامانه هوشمند نظارت کیفیت با مشارکت استاندارد و صمت

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در جریان آئین نکوداشت و تجلیل از واحدهای تولیدی نمونه استاندارد استان تهران که امروز (دوشنبه - ۱۲ آبان ۱۴۰۴) برگزار شد، با تأکید بر اینکه استانداردسازی یک الزام جهانی است، گفت: اگر ایران قصد دارد در بازارهای بین‌المللی نقش‌آفرینی کند، باید استانداردها و شیوه‌های اجرایی خود را با معیارهای جهانی هماهنگ سازد. استاندارد، واژه‌ای محدود به کمیت تولید نیست، بلکه تعهدی جهانی و ضرورتی برای حضور مؤثر در تجارت جهانی است.

او ضمن اشاره به اهمیت استاندارد در سطح جهان، اظهار کرد: کشورهایی که در مسیر توسعه قرار دارند، با ایجاد گفتگویی مشترک در حوزه استاندارد و کیفیت، تلاش می‌کنند اعتماد عمومی را جلب کنند.

به گفته وی، رئیس‌جمهور نیز بر اهمیت کیفیت و لزوم ارتقای آن در جامعه تأکید ویژه دارد؛ موضوعی که باید میان بخش‌های صنعت، تجارت و مردم به‌صورت یک باور جمعی نهادینه شود.

انصاری با بیان اینکه استاندارد زبان مشترک جهانی و ابزار دیپلماسی فنی است، افزود: مطالعات نشان می‌دهد اجرای دقیق استانداردها می‌تواند به رشد تولید ناخالص داخلی کشورها کمک کند. برخلاف برداشت غلط برخی افراد، استاندارد هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای افزایش کیفیت، ایمنی و سودآوری است. افزایش استاندارد در صنعت خودرو نمونه بارز این حقیقت است که مستقیماً به حفظ جان مردم و رشد بازار تولیدکنندگان منجر می‌شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به چالش‌های کشور در حوزه انرژی و بخش‌های دیگر گفت: این شرایط ما را بر آن داشت تا برنامه‌ای تحولی تدوین کنیم. یکی از چالش‌های مهم، توسعه مستمر استانداردهای جهانی است و ما نیز باید در همین مسیر حرکت کرده و نقش فعال‌تری در عرصه استانداردهای بین‌المللی ایفا کنیم.

انصاری همچنین توجه به فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا را از اولویت‌های اصلی سازمان برشمرد و گفت: برخی صنایع و دستگاه‌ها به دلیل سرعت بالای تحولات از این جریان عقب مانده‌اند و لازم است استانداردهای مرتبط با این حوزه‌ها با سرعت بیشتری تدوین و اجرا شود.

وی افزود: برای حضور موفق کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی، استانداردهای داخلی باید با استانداردهای بین‌المللی هم‌تراز شود و روش‌های اجرایی ما نیز باید هماهنگ گردد تا تجارت جهانی برای تولیدکنندگان ایرانی تسهیل شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به لزوم تحول در شیوه‌های تدوین استاندارد تصریح کرد: روش‌های سنتی گذشته دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست و باید از ابزارهای نو و رویکردهای جدید بهره برد. به گفته وی، توجه به استانداردهای زیست‌محیطی نیز اهمیت بالایی دارد؛ به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله پنل‌های خورشیدی.

انصاری تغییر ساختار سازمان ملی استاندارد را گامی در جهت همگرایی با استانداردهای جهانی دانست و گفت: استان تهران باید تمرکز خود را بر حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل پاک، مدیریت آب، پسماند و جمعیت قرار دهد.

او خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد نهادی فرابخشی است و می‌تواند مسیر استانداردسازی را در حوزه‌های مختلف مدیریت کند.

انصاری همچنین با اشاره به تکالیف دولت در حوزه تحول مدیریتی گفت: ارتقای کیفیت زندگی مردم و جهش تولید، هدف اصلی دولت است و استاندارد باید در قلب این برنامه‌ها قرار گیرد. استانداردسازی باید به یک فرهنگ عمومی و مطالبه مردمی تبدیل شود.

او تأکید کرد که در کنار برخورد با متخلفان، سازمان در پی حمایت از واحدهای نمونه و خوش‌نام است و این امر مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها در جلوگیری از ورود کالاهای غیراستاندارد به بازار است.

انصاری از ضرورت ایجاد سامانه هوشمند داده مشترک میان سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و شرکت بازرسی کیفیت (ISQI) خبر داد و گفت: این سامانه فرآیندهای کنترلی و صدور تأییدیه‌ها را تسهیل می‌کند و موجب افزایش دقت و سرعت خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های دولت هوشمند در تهران اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد فعالیت‌های ملی در تهران متمرکز است، بنابراین باید با جدیت بیشتری در این استان عمل شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، ایجاد مرکز رصد کیفیت کالا، گسترش آموزش استاندارد در مدارس، همکاری با شهرداری و استانداری تهران، کاهش بروکراسی و تدوین نقشه استاندارد استان تهران را از راهبردهای اصلی برای تحقق اهداف کلان استاندارد کشور عنوان کرد.