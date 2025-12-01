استاندارد خودروهای آلاینده بازنگری شد؛ ارزیابی سوخت تولیدی پالایشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه انصاری در آئین نوزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت اظهار کرد: باید همه نهادها با عزم ملی در راستای حل مشکل آلودگی هوا قدم بردارند، شانه خالی کردن قابل پذیرش نیست در همین راستا سازمان استاندارد تمام تلاش خود را انجام میدهد تا به وظایفی که دولت و قانون هوای پاک محول کرده است را انجام دهد.
وی ادامه داد: گزارشها را مرتب به نهادهای متولی ارسال کردهایم و آماده وظایف سنگینتر هستیم تا کمک حال سایر دستگاهها نیز باشیم.
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه در حوزه کیفیت و کاهش آلایندگیها، مهمترین بخش استانداردسازی است گفت: در این راستا استانداردهای خوبی تهیه شده است، استاندارد، خودروهایی که آلایندگی شدیدی دارند، تجدید نظر شده و آماده بهره برداری است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه ارتباط خوبی بین سازمان استاندارد، وزارت صمت و سازمان محیط زیست است گفت: جلسهای در خصوص ارزیابی سوخت که در پالایشگاهها تولید میشود، داشتیم، گزارشهایی را به رئیس جمهور ارائه کردیم تا در راستای حل آنها به پالایشگاهها کمک کنیم.
وی عنوان کرد: سازمان استاندارد در کنار وزارتخانههای نفت و نیرو از مهمترین متولیان بخش انرژی است تا مسائل حل شود ضمن اینکه این سازمان در حوزه ارزیابی انرژی در ساختمانهای اداری و پنلهای خورشیدی نیز ورود کرده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بر اهمیت کیفیت در توسعه اقتصادی، کاهش هزینهها، رقابتپذیری محصولات در بازارهای جهانی، و ترویج فرهنگ تاکید کرد و گفت: کیفیت در نشان دادن هویت ملی، اعتمادسازی، و پیشرفت جامعه مهم است و آگاهی تولیدکنندگان، شفافیت، خلاقیت، و تعالی در تولیدات ضروری است.
انصاری ادامه داد: در ۲ سال گذشته، شاخصهای استانداردسازی کشور ارتقا قابل توجهی داشته است؛ به طوری که در سال ۲۰۲۰، رتبه ایران در شاخصهای استانداردسازی بینالمللی به رتبه ۲۰ رسیده است. این نشان میدهد که با برنامهریزی و تدوین مقررات مناسب، میتوان در شاخصهای دیگر نیز پیشرفت کرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بیان کرد: نقش بخش خصوصی در توسعه استانداردها و کیفیت با همکاری و همراهی سازمان ملی استاندارد کلیدی است.
وی با بیان اینکه حق مردم برای مصرف محصولات باکیفیت است، گفت: تلاشهای جمعی در ارتقا سطح کیفیت و استانداردهای ملی است امروز بهترینهای صنعت کشور گرد هم آمدند که باید از ظرفیت آنها در کالاهای با کیفیت بهره برد.
انصاری اضافه کرد: استانداردسازی، تدوین مقررات و استانداردها یک مقولهای هست که به ارتقای کیفیت و تکالیفی بر عهده سازمان استاندارد به عنوان تحقق مسئولیت اجتماعی میکند.
وی با اشاره به اینکه استاندارد سازی ستون فقرات اعتمادسازی در مردم است، گفت: اگر مردم کشورمان کالایی را مصرف میکنند باید با اعتماد کامل به نشان استاندارد، آن کالا را تهیه کنند و این باز از جنبه مسئولیت اجتماعی و آن جایگاه کلیدی فعالیتهای سازمان ملی استاندارد، مهم است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: اتاق بازرگانی ایران و تهران و همه بنگاههای اقتصادی کشور، با سازمان ملی استاندارد همراه بودند و کمک کردند تا کیفیت ارتقا پیدا کند و مردم حق دارند که در واقع محصولات با کیفیت را مصرف کنند حق مردم ما والاست.
وی بر اهمیت جایزه ملی کیفیت در تقویت اقتصاد ملی، کاهش ضایعات و ارتقا فرهنگ کیفیت تأکید کرد و گفت: این جایزه فرصتهایی را برای سازمانها و واحدهای تولیدی جهت ارزیابی و نشان دادن سطح کیفیت و ارتقا جایگاه خود در جامعه و نزد مصرفکنندگان فراهم کرده است.
انصاری خاطرنشان کرد: این جایزه طراحی شده است تا ظرفیتهای بنگاههای تولیدی در راستای ارتقای کیفیت ارتقا پیدا کند.
