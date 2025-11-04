ثریا آقایی سرمربی تیم ملی بدمینتون جوانان با اشاره به حضور نماینده ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین گفت: بازی‌های آسیایی جوانان بحرین سومین دوره این رقابت‌ها بود اما رشته بدمینتون برای نخستین بار به این بازی‌ها اضافه شده بود. خوشبختانه ایران نیز یک نماینده در این رویداد داشت.

وی ادامه داد: در بخش بانوان بر اساس عملکرد و رنکینگ ورزشکاران زهرا رباطی را به‌عنوان نماینده ایران انتخاب کردیم. او بازیکنی بسیار مستعد و باهوش است. این نخستین تجربه بین‌المللی‌اش بود و قرعه سختی هم داشت؛ چرا که در نخستین دیدار خود مقابل نماینده چین قرار گرفت که به‌تازگی عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرده و رنکینگ ۵۴ جهان را در اختیار دارد.

آقایی افزود: زهرا رباطی تلاش زیادی کرد هرچند نتوانست به برد یا مدال برسد اما بدون شک این تجربه برای او بسیار ارزشمند بود و می‌تواند در آینده از آن استفاده کند.

وی با اشاره به جایگاه بدمینتون در کشور گفت: بدمینتون رشته‌ای محبوب است ولی به دلیل اعزام‌های محدود معمولاً در میادین مهمی چون کسب سهمیه المپیک یا بازی‌های آسیایی عملکرد درخشانی نداریم. من سال‌ها عضو تیم ملی بودم و اکنون در رده پایه مربیگری می‌کنم. تلاشم این است که تجربه‌ام را در اختیار ورزشکاران جوان قرار دهم اما با توجه به شرایط فعلی این تأثیرگذاری به سرعت اتفاق نخواهد افتاد.

سرمربی تیم ملی جوانان بدمینتون با تأکید بر اهمیت حضور بین‌المللی خاطرنشان کرد: اغلب بدمینتون‌بازان کشورهای دیگر سالانه در ۱۵ تا ۲۰ مسابقه معتبر شرکت می‌کنند در حالی‌که بازیکنان ما نهایتاً در یک یا دو سفر یا کمپ تمرینی حضور دارند. کمبود اعزام‌های بین‌المللی همیشه یکی از چالش‌های اصلی ما بوده و نیازمند حمایت بخش خصوصی هستیم تا بتوانیم این روند را تغییر دهیم.

وی اضافه کرد: اگر امکان اعزام گسترده نداریم دست‌کم می‌توانیم بازیکنان خارجی را برای تمرین به ایران دعوت کنیم. در گذشته بدمینتون‌بازان اندونزیایی به ایران می‌آمدند که تأثیر بسیار مثبتی داشت.

آقایی درباره آینده این رشته اظهار داشت: بازی‌های آسیایی سال آینده در ناگویا برگزار می‌شود و امیدوارم بدمینتون ایران هم نماینده‌ای در این رقابت‌ها داشته باشد. البته کسب مدال برای ما دشوار است اما می‌توانیم حضوری آبرومندانه داشته باشیم و از تجربه شرکت در این رویداد بزرگ برای پیشرفت آینده بهره ببریم.

وی در ادامه گفت: تیم ملی آذرماه با چهار ورزشکار زن و پنج ورزشکار مرد به مسابقات ترکیه اعزام می‌شود. این ترکیب شامل ملی‌پوشان جوان و اعضای تیم اصلی است و من در این اعزام حضور نخواهم داشت. پس از آن مسابقات لیگ برتر را داریم که هر سال در سطح کیفی بالایی برگزار می‌شود و پس از آن نیز رقابت‌های جام فجر به میزبانی ایران برگزار خواهد شد. در پایان سال میلادی هم از سوی پروژه المپیک آسیا ممکن است به کمپ تمرینی دعوت شویم.

سرمربی تیم ملی جوانان بدمینتون در پایان درباره جام فجر تأکید کرد: مسابقات جام فجر نماد بدمینتون ایران است و هر ساله با شکوه خاصی برگزار می‌شود. ورزشکاران خارجی خوبی در آن شرکت می‌کنند و امیدوارم امسال نیز شاهد رقابت‌های سطح بالایی باشیم تا بازیکنان ایرانی بتوانند از این فرصت برای افزایش رنکینگ جهانی خود بهره ببرند.