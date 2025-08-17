پوریا: خرید توپ های استاندارد بدمینتون؛ به دنبال مدال در جام خزر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون امروز (یکشنبه) در نشست خبری، اظهار داشت: مسابقات جام خزر یک رویداد مهم ورزشی با حضور چندین کشور است که قرار است از ۱۲ تا ۱۵ شهریور در بندر انزلی برگزار شود. این مسابقات شامل تیم‌های دختران و پسران از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، اندونزی، امارات، قزاقستان، آذربایجان و یک بازیکن ایرانی که در اتریش بازی می‌کند می‌باشد. سرداور مسابقات از بحرین است و خانم مددی نیز به عنوان کمک سرداور حضور خواهند داشت.

وی افزود: این مسابقات که به نوعی دومین دوره آسیایی محسوب می‌شود دارای جایزه ۳۰۰۰ دلاری است و هدف اولیه برگزاری آن داشتن نگاه ویژه آسیایی بوده است. با هماهنگی‌های انجام شده و حمایت‌های مسئولین از جمله منطقه آزاد بندر انزلی و وزارت ورزش امیدواریم مسابقات به خوبی برگزار شود. تیم ملی ایران که زیر نظر آقای زکی‌زاده، متقی و سروش اسکندری تمرین می‌کند آماده حضور در این رویداد است.

وی گفت: اردوهای آماده‌سازی تیم به خوبی پیش رفته و ورزشکاران چند روز پیش از مسابقات در بندر انزلی مستقر خواهند شد تا با شرایط آب و هوایی منطقه آشنا شوند. حضور تیم‌های قدرتمندی مثل اندونزی و امارات که بازیکنان هندی دارند، قزاقستان و آذربایجان باعث شده که تیم ما با تمرینات منسجم و حمایت‌های مالی و برنامه‌ریزی دقیق از شانس خوبی برای کسب مدال برخوردار باشد.



رئیس فدراسیون بدمینتون ادامه داد: برای حل مشکل توپ‌های غیر استاندارد تمرینی توپ‌های تخصصی از عمان تهیه خواهد شد تا کیفیت تمرینات حفظ شود. همچنین مسائل مربوط به اسکان، تغذیه و خوابگاه ورزشکاران به عهده منطقه آزاد بندر انزلی گذاشته شده است.

پوریا در ادامه گفت: امیدواریم با این هماهنگی‌ها و پشتیبانی‌هایی که است مسابقات جام خزر را با موفقیت برگزار کنیم و شاهد نتایج درخشانی از تیم‌های ملی باشیم.

رئیس فدراسیون بدمینتون در پایان خاطر نشان کرد: نیمه دوم امسال بازیهای آسیایی جوانان را هم در پیش داریم که زهرا رباطی به عنوان تنها نماینده بدمینتون ایران قرار است در این رویداد حضور داشته باشد. برای بازیهای آسیایی ناگویا هم رایزنی ها در حال انجام است ولی هنوز مشخص نیست که چه تعداد ورزشکار در این رویداد خواهیم داشت.