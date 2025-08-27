به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بین‌المللی بدمینتون با عنوان «جام کاسپین دریای خزر» برای نخستین‌بار از ۱۲ تا ۱۵ شهریور در منطقه آزاد بندرانزلی برگزار خواهد شد. این مسابقات با حضور ۶ کشور اتریش، اندونزی، امارات متحده عربی، قزاقستان، آذربایجان و ایران در تقویم ورزش کشور جای گرفته و قرار است فرصت ارزشمندی برای نمایش توانمندی ورزشکاران بدمینتون ایران در سطوح مختلف سنی باشد.

اهمیت این رویداد تنها به میزبانی ایران و حضور چند کشور خارجی محدود نمی‌شود بلکه از آن جهت قابل توجه است که می‌تواند سکوی پرتابی برای بازیکنان جوان و بزرگسال کشورمان در مسیر کسب تجربه‌های بین‌المللی باشد. در شرایطی که بدمینتون ایران به دنبال افزایش سهمیه و حضور پررنگ‌تر در عرصه‌های قاره‌ای و جهانی است شاید جام کاسپین بتواند به‌عنوان یک میدان آزمایشی جدی برای سنجش سطح آمادگی ملی‌پوشان عمل کند.

با توجه به حضور کشورهای حاشیه دریای خزر در کنار میهمانانی از اروپا و آسیا، سطح رقابت‌ها از تنوع و کیفیت بالایی برخوردار خواهد بود. بازیکنان ایرانی در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در بخش بانوان و آقایان به میدان می‌روند و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۲۰ ورزشکار کشورمان در این آوردگاه بین‌المللی حاضر باشند.

بهادر زکی‌زاده سرمربی تیم‌های ملی بدمینتون ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط تیم‌های ملی برای حضور در اولین دوره مسابقات جام خزر اظهار کرد: ما برای رده جوانان دو مرحله اردو برگزار کرده‌ایم و برای بزرگسالان هم اردویی داشته‌ایم، در هفته‌های آینده مرحله دوم اردوی بزرگسالان انجام خواهد شد. در واقع تیم‌های ایران در بخش مردان و زنان در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان شرکت خواهند داشت. ترکیب بزرگسالان هم نهایی شده است و پیش‌بینی می‌کنیم نهایتاً ۲۲ بازیکن ایران در بخش بانوان و آقایان در این مسابقات حضور پیدا کنند.

وی افزود: اکثر تیم‌های حاضر از کشورهای حاشیه خزر هستند. با بررسی‌هایی که داشتیم چند نفر از بازیکنان این کشورها در کمپ‌های اروپایی و آسیایی تمرینات خود را دنبال می‌کنند. فکر می‌کنم این رقابت برای بچه‌های ما تجربه خوبی باشد تا بتوانند خودشان را به اثبات برسانند و آماده مسابقات برون‌مرزی شوند.

سرمربی تیم‌های ملی بدمینتون در ادامه درباره کشورهای شرکت‌کننده در این دوره توضیح داد: تیم‌های ملی قزاقستان، آذربایجان، تاجیکستان و ازبکستان می‌توانند رقبای اصلی ما باشند چراکه از آمادگی خوبی برخوردارند. کشورهای دیگر هم سطح بالایی ندارند اما همین حضور آنها فضای بین‌المللی مسابقات را ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: این مسابقات صرفاً برای کسب تجربه بازیکنان نیست بلکه مقدمه‌ای برای آماده‌سازی جهت حضور در رقابت‌های برون‌مرزی است. در واقع فدراسیون برنامه‌ریزی کرده که پس از این مسابقات بازیکنان را به رقابت‌های بین‌المللی اعزام کند.

زکی‌زاده با اشاره به سیاست‌های حمایتی فدراسیون عنوان کرد: اگر بازیکنان ما اهداف بین‌المللی و در نهایت المپیک را دنبال می‌کنند باید برنامه‌ریزی‌های چهار ساله، سه ساله و دو ساله خودشان را داشته باشند. فدراسیون هم متناسب با امتیازاتی که بازیکنان کسب می‌کنند حمایت‌های لازم را ارائه می‌دهد. این مسیر در نهایت به المپیک ۲۰۲۸ ختم می‌شود و هرچه جلوتر برویم این حمایت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: تقریباً سه یا چهار ورزشکار بانوی ما در این مسیر تلاش می‌کنند و تعدادی از پسران هم در حال حرکت به سمت اهداف بین‌المللی هستند. سیاست فعلی فدراسیون حمایت از این افراد است اما امیدواریم در یک سال مانده به المپیک اگر امتیازات لازم را کسب کنند اعزام‌های بیشتری نیز انجام شود.

سرمربی تیم‌های ملی بدمینتون درباره حضور بازیکنان در رقابت‌های جوانان هند نیز گفت: در حال حاضر چند نفر از ورزشکاران ما در مسابقات چلنج و سریز هند شرکت کرده‌اند. مرحله اول این رقابت‌ها در حیدرآباد برگزار شد و جوانان ما به ویژه در بخش پسران، تا مرحله یک‌هشتم پیش رفتند و عملکرد درخشانی داشتند ولی در نهایت برابر حریفان قدرتمند هندی متوقف شدند. در روزهای آینده مرحله بعدی این مسابقات آغاز خواهد شد.

وی افزود: بازی‌های آسیایی برای ورزش ایران و به‌ویژه برای فدراسیون بدمینتون اهمیت بالایی دارد. در دوره گذشته دو نماینده یک خانم و یک آقا در این رقابت‌ها داشتیم. هنوز مشخص نیست در این دوره چند نماینده خواهیم داشت و اصلاً بدمینتون جزو رشته‌های اعزامی خواهد بود یا خیر اما تلاش فدراسیون این است که نماینده داشته باشیم.

زکی‌زاده درباره امیدواری خود نسبت به حضور در بازی‌های آسیایی گفت: جلساتی در این خصوص برگزار شده اما هنوز چیزی قطعی نشده است. تجربه گذشته نشان می‌دهد شانس ما پنجاه پنجاه است. در حال حاضر تمرکز بیشتر بر روی بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین است که قطعاً نمایندگانی خواهیم داشت. همچنین المپیک جوانان جهانی در سال ۲۰۲۶ نیز مدنظر قرار گرفته و امیدوارم بتوانیم حداقل یک دختر و یک پسر را در این رقابت‌ها داشته باشیم. لازمه این موضوع شرکت در مسابقات بین‌المللی و کسب امتیازات لازم است.

وی در پایان تاکید کرد: در خصوص بازی‌های آسیایی ناگویا هنوز چیزی به صورت رسمی به من به‌عنوان سرمربی ابلاغ نشده و معمولاً در مراحل پایانی تصمیم‌گیری‌ها انجام می‌شود. با این حال فکر می‌کنم حداقل یک نماینده در بخش بانوان خواهیم داشت و امیدوارم مجوز حضور یک ورزشکار آقا هم در این رقابت‌ها صادر شود.