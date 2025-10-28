تنها نماینده بدمینتون ایران شکست خورد و حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، در ششمین روز مسابقات بازی‌های آسیایی جوانان، زهرا رباطی نماینده بدمینتون ایران که در قرعه‌ای دشوار در مقابل یین یی کینگ چینی از عنوان داران رشته ورزشی بدمینتون و دارای رنک ۵۴ جهان قرار گرفته بود کاری از پیش نبرد و در نهایت در دو گیم متوالی و با حساب دو بر صفر نتیجه را واگذار کرد.

رباطی که از او به عنوان یکی از با استعدادها و آینده داران بدمینتون یاد می‌شود و چندی پیش و در دوره‌ای کوتاه که از ورزش قهرمانی او سپری شده بود تا رنک ۵۰ دنیا نیز بالا آمد، دو عنوان دومی مسابقات سریز بحرین و نایب قهرمانی مسابقات زیر ۲۳ ساله‌های آسیای میانه را در کارنامه دارد.



رباطی در پایان این رقابت دشوار ضمن عذرخواهی از سرمربی خود قول داد تا در آینده‌ای نزدیک و ضمن فراموش کردن این شکست، برای موفقیت بدمینتون و سربلندی کشورش تمام تلاش خود را به کار گیرد.

سرمربیگری بدمینتون باز ایران در این رویداد بر عهده ثریا آقایی از المپین‌ها و نامداران این رشته ورزشی می‌باشد.

