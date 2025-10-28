  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

بازی‌های آسیایی جوانان-بحرین

تنها نماینده بدمینتون ایران شکست خورد و حذف شد

تنها نماینده بدمینتون ایران شکست خورد و حذف شد

زهرا رباطی تنها شرکت کننده ایران در رشته بدمینتون بازی‌های آسیایی جوانان بحرین نتیجه را به حرف چینی واگذار کرد و از گردونه مسابقات حذف شد.

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، در ششمین روز مسابقات بازی‌های آسیایی جوانان، زهرا رباطی نماینده بدمینتون ایران که در قرعه‌ای دشوار در مقابل یین یی کینگ چینی از عنوان داران رشته ورزشی بدمینتون و دارای رنک ۵۴ جهان قرار گرفته بود کاری از پیش نبرد و در نهایت در دو گیم متوالی و با حساب دو بر صفر نتیجه را واگذار کرد.

رباطی که از او به عنوان یکی از با استعدادها و آینده داران بدمینتون یاد می‌شود و چندی پیش و در دوره‌ای کوتاه که از ورزش قهرمانی او سپری شده بود تا رنک ۵۰ دنیا نیز بالا آمد، دو عنوان دومی مسابقات سریز بحرین و نایب قهرمانی مسابقات زیر ۲۳ ساله‌های آسیای میانه را در کارنامه دارد.


رباطی در پایان این رقابت دشوار ضمن عذرخواهی از سرمربی خود قول داد تا در آینده‌ای نزدیک و ضمن فراموش کردن این شکست، برای موفقیت بدمینتون و سربلندی کشورش تمام تلاش خود را به کار گیرد.

سرمربیگری بدمینتون باز ایران در این رویداد بر عهده ثریا آقایی از المپین‌ها و نامداران این رشته ورزشی می‌باشد.

کد مطلب 6637070
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها