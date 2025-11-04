به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسن تسخیری ظهر سه‌شنبه در پایان مراسم راهپیمایی بزرگ ۱۳ آبان در مرکز استان سمنان و در جمع مردم با بیان اینکه استکبار جهانی ایران تسلیم و مطیع می‌خواهد، بیان کرد: ملت ایران هرگز از آرمان‌های انقلاب اسلامی دست نکشیده و تسلیم مستکبران نمی‌شود.

وی با بیان اینکه بعد از ۴۶ سال پیروزی انقلاب اسلامی همچنان مردم پشتیبان آرمان‌های ولایی و انقلابی و امام راحل (ره) شهدا و رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند، افزود: حضور حماسی در راهپیمایی ۱۳ آبان بیانگر این موضوع است.

نماینده ولی فقیه در قرارگاه دوکوهه سپاه پاسداران ضمن اشاره به آیات قرآن کریم، ابراز داشت: خداوند در قرآن هشدار می‌دهند که زیاده خواهان و زورگویان جز به سلطه همه جانبه بر شما راضی نمی‌شوند. لذا باید هوشیار بود و فریب توطئه‌های استکبار را نخورد.

تسخیری با بیان اینکه دشمنی و عداوت آمریکا علیه ملت ایران مختص به انقلاب اسلامی نیست و ریشه در گذشته و تاریخ دارد گفت: آمریکا در هر جایی که حاضر شد جز جنگ و خونریزی و قتل و غارت چیزی به یادگار نگذاشت.

وی با اشاره به حضور همه جانبه مردم ایران اسلامی در عرصه‌ها و بزنگاه‌ها افزود: ایستادگی ملت ایران در دوران دفاع مقدس ه ده‌ها کشور دنیا از جمله مستکبران و در راس آنها آمریکا، انگلیس و … پشتیبان صدام بودند درس بزرگی به جهانیان داد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه دوکوهه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم کشور در راهپیمایی ۱۳ آبان این روز را نماد ایستادگی در برابر زورگویان و استکبار جهانی دانست.

تسخیری با بیان اینکه دانش آموز امروز ما باید این سوال را از خود بپرسد که آمریکا با وجود ۱۲ هزار کیلومتر فاصله از منطقه خاورمیانه چه می‌خواهد؟ گفت: تبیین و پاسخ به این سوال برای نوجوانان و آینده سازان ایران اسلامی زیاده خواهی و زورگویی آمریکای جنایتکار است.