به گزارش خبرگزاری مهر، اروجعلی علیزاده، معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در هفدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات که امروز سه شنبه ۱۳ آبان ماه آغاز به کار کرد با تأکید بر ضرورت تحول در نگاه به کیفیت راه‌ها، با اشاره به ارزش ۹۰۰ همتی راه‌های کشور اظهار کرد: تغییر رویکرد در کیفیت راه‌ها و روسازی ضروری است.

وی با بیان اینکه در حوزه آسفالت، پیمانکاران نقش اجرایی دارند، تاکید کرد: ما باید در زمینه مشاوران و پیمانکاران تغییر رویکرد بدهیم و آموزش مستمر یکی از عوامل کلیدی در تضمین کیفیت پروژه‌ها است.

عمر روسازی جاده‌ها باید به ۴ سال افزایش یابد

علیزاده با اشاره به اهمیت افزایش عمر روسازی راه‌ها افزود: اگر بتوانیم عمر روسازی را از ۳ به ۴ سال افزایش دهیم، گام بزرگی در ارتقای کیفیت برداشته‌ایم. در واقع جاده‌ای که ۱۲ سال سطح خدمت مطلوبی به مردم ارائه دهد از نظر ما مطلوب است.

وی همچنین ماشین‌آلات را یکی از ارکان اصلی کیفیت در زنجیره روسازی دانست و گفت: در راستای نوسازی تجهیزات، اقدامات مؤثری انجام شده است و در حال حاضر حدود ۱۰ هزار دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری در کشور داریم و از سال گذشته تاکنون حدود ۱۲۵۰ دستگاه ماشین‌آلات نو خریداری شده است.

معاون راهداری در پایان با اشاره به نقش پیمانکاران در تحقق اهداف سازمانی تاکید کرد: با وجود محدودیت‌ها، اگر پیمانکاران همت کنند، می‌توان بخشی از مشکلات موجود را برطرف کرد.