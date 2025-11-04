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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

عرب انصاری:

آمریکا امسال ماهیت و علت اشغال لانه جاسوسی را بیش از قبل آشکار کرد

آمریکا امسال ماهیت و علت اشغال لانه جاسوسی را بیش از قبل آشکار کرد

معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: آمریکا امسال ماهیت واقعی خود را بیش از پیش آشکار کرد؛ همان ماهیتی که علت اشغال لانه جاسوسی را تأیید می‌کند و نشان داد که کشوری گستاخ به تمام معنا است.

حجت الاسلام محمدمهدی عرب انصاری معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به تفاوت ۱۳ آبان ۱۴۰۴ با سال‌های قبل گفت: اگر بخواهم فقط به یک نکته اشاره کنم، آن این است که سال گذشته در چنین روزی سردار سلامی سخنران مراسم بود و جمعی از فرماندهان ارشد و دانشمندان کشور نیز حضور داشتند، اما امروز در میان ما نیستند. چرا؟ زیرا آمریکای جنایتکار و خبیث، در مقاطع مختلف دست به جنایت و حمله زده و بسیاری از دانشمندان و اندیشمندان ما را از ما گرفته است. در جنگ دوازده‌روزه اخیر نیز، در برابر دیدگان جهانیان، آشکارا به کشور ما حمله کرد و مرتکب جنایت علنی شد.

وی تأکید کرد: آمریکا امسال ماهیت واقعی خود را بیش از پیش آشکار کرد؛ همان ماهیتی که علت اشغال لانه جاسوسی را تأیید می‌کند و نشان داد که کشوری گستاخ به تمام معنا است. به همین دلیل، امروز مردم ما با حضوری گسترده و همه‌جانبه به صحنه آمده‌اند؛ از دانشجویان و معلمان گرفته تا اقشار مختلف جامعه، تا خشم و انزجار خود را از استکبار آمریکا اعلام کنند.

معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: دیروز مقام معظم رهبری فرمودند: استکبار آن است که خود را برتر از دیگران می‌بیند و همه چیز را فقط برای خود می‌خواهد؛ یعنی اوج خودبینی و برتری‌طلبی را دارند.

کد مطلب 6644992
اكرم سادات حسيني شبستري

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