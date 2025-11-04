https://mehrnews.com/x39vz2 ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۴۱ کد مطلب 6644890 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۴۱ تجمع دهدشتی ها در یومالله ۱۳ آبان دهدشت-مردم ولایت مدار دهدشتی با تجمع در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان با آرمان های امام راحل تجدید بیعت کردند. دریافت 15 MB کد مطلب 6644890 کپی شد مطالب مرتبط پیام قدردانی شورای تبلیغات خراسان جنوبی از حضور مردم در ۱۳ آبان حماسه استکبار ستیزی مردم تنکابن راهپیمایی ۱۳ آبان در پایتخت انرژی کشور برگزار شد تشییع شهدای جنگ رمضان در تجمع شب سی و هفتم دهدشتیها تجمع باشکوه دهدشتیها در شب چهلم عزاداری دهدشتی ها در اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی آمریکا به دنبال سلطه همهجانبه بر «ایران»؛ هرگز تسلیم نمیشویم برچسبها دهدشت یوم الله 13 آبان راهپیمایی
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