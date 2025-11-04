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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۴۱

تجمع دهدشتی ها در یوم‌الله ۱۳ آبان

تجمع دهدشتی ها در یوم‌الله ۱۳ آبان

دهدشت-مردم ولایت مدار دهدشتی با تجمع در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان با آرمان های امام راحل تجدید بیعت کردند.

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کد مطلب 6644890

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