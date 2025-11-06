خبرنگاران «مهر» در جشنواره «نون» خوش درخشیدند؛ کسب بیشترین تعداد جوایز

به گزارش خبرنگار مهر، آئین پایانی سومین جشنواره رسانه‌ای «نون» عصر پنجشنبه در شهرستان جم برگزار و برگزیدگان این جشنواره در بخش‌های مختلف، معرفی و تجلیل شدند.

خبرنگاران خبرگزاری مهر استان بوشهر با کسب پنج عنوان در بخش‌های مختلف برگزیده شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند که از این نظر بیشترین تعداد جوایز را نصیب خود کردند.

«سعید رضایی»، «حامد عربزاده»، «هادی دوراهکی»، «عصمت اسماعیلی» و «رضا زیارتی» از خبرنگاران خبرگزاری مهر در این جشنواره مورد تقدیر قرار گرفتند.

رئیس خانه مطبوعات استان بوشهر عصر پنجشنبه در این رویداد رسانه‌ای با اشاره به محور موضوعی این دوره گفت: «اقتصاد دریامحور» به‌عنوان موضوع اصلی رویداد امسال انتخاب شد؛ موضوعی که هم‌راستا با تأکیدات مقام معظم رهبری بر بهره‌گیری از ظرفیت سواحل و دریا و نیز از اولویت‌های کلیدی دولت چهاردهم در مسیر توسعه پایدار به‌شمار می‌رود.

مازیار هوشمند تاکید کرد: انتخاب این محور، بازتابی از نگاه آگاهانه و آینده‌نگر متولیان برگزاری رویداد به ضرورت پیوند میان دریا و اقتصاد بود.

وی افزود: بی‌شک این انتخاب، نمادی از تغییر رویکرد در گفتمان توسعه‌ای استان و جنوب کشور است؛ جایی که نگاه به دریا دیگر صرفاً یک ظرفیت جغرافیایی تلقی نمی‌شود، بلکه به عنوان سرمایه‌ای فرهنگی، اقتصادی و راهبردی در سیاست‌گذاری‌های آینده بنادر و استان‌های جنوبی جایگاهی محوری یافته است.

هوشمند یادآور شد: همچنین در بخش جانبی آئین پایانی سومین رویداد رسانه‌ای «ن» پنل تخصصی «اقتصاد دریامحور» به منظور ارتقای سوادرسانه‌ای و به‌روزرسانی آموزه‌های خبرنگاران با حضور اساتید ملی و متخصصان این حوزه برگزار شد.

دبیر سومین رویداد رسانه‌ای «نون» نیز گفت: در سومین دوره رویداد رسانه‌ای «نون» که در گستره جنوب کشور با مشارکت پنج استان فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و بوشهر برگزار شد، ۲۹ برگزیده داشتیم که آثار آن‌ها پس از بررسی و داوری از سوی از «یونس شکرخواه»، «فریدون صدیقی»، «علی‌اکبر قاضی‌زاده»، «مجید رضائیان»، «مریم سلیمی» و «علی هوشمند» برگزیده شده‌اند.

عباس اعتمادی‌پور اضافه کرد: اعضای هیئت داوری سومین رویداد رسانه‌ای «نون» همگی از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار حوزه روزنامه‌نگاری و آموزش رسانه در کشور به‌شمار می‌روند که با نگاهی حرفه‌ای به داوری آثار پرداختند.

وی تاکید کرد: در این دوره، در مجموع، ۶۲۷ اثر در بخش متن و تصویر به دبیرخانه ارسال شد که ۴۱۰ اثر از ۲۹۲ نفر به بخش رقابتی این رویداد راه یافتند.