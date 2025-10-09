به گزارش خبرنگار مهر، عباس اعتمادیپور صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: با پایان مهلت ارسال آثار به سومین رویداد رسانهای «نون»، ٦٢٧ اثر در بخش متن و تصویر به دبیرخانه ارسال شده که ٤١٠ اثر از ٢٩٢ نفر در جشنواره رویداد رسانه ایی رقابت خواهند کرد.
دبیر سومین رویداد رسانهای «نون» مشارکت خبرنگاران جنوبی را از این رویداد تخصصمحور مثبت ارزیابی کرد و افزود: با توجه به تمرکز این دوره بر یک موضوع مهم و تخصصی؛یعنی اقتصاد دریامحور، استقبال خبرنگاران منطقه جنوب کشور از آن چشمگیر و قابل توجه بود.
اعتمادیپور، اقتصاد دریامحور را یکی از تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری واولویتهای دولت چهاردهم برشمرد و تاکید کرد: تلاش کردیم بهصورت حرفهای، رسانهها را به سمت تولید محتوا با محوریت اقتصاد دریامحوردر زیرشاخههای گوناگون سوق دهیم. خوشبختانه در این زمینه، آثار ارزشمند و قابلتوجهی از پنج استانِ فارس، بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان دریافت شد که بیتردید به گرمتر شدن رقابت منجر خواهد شد.
وی تاکید کرد: آثار دریافتی در بخش گزارش، یادداشت و سرمقاله و مصاحبه از سوی مجید رضاییان، یونس شکرخواه، علیاکبر قاضیزاده، فریدون صدیقی و علی هوشمند مورد بررسی و داوری قرار خواهند گرفت.
وی گفت: داوری بخش عکس، موشنگرفی، گزارش ویدئویی و اینفوگرافی را نیز مریم سلیمی انجام خواهد داد.
اعتمادیپور یادآور شد: برگزیدگان سومین رویداد رسانهای «نون» با حضور برخی از مقامات و چهرههای ملی در آیینی پنجشنبه، ١٥ آبان سال جاری به میزبانی استان بوشهر معرفی خواهند شد.
نظر شما