به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار هوشمند گفت: این آئین با معرفی برگزیدگان در هشت بخش مصاحبه، گزارش خبری، گزارش غیرخبری، یادداشت و سرمقاله، عکس، اینفوگرافیک و کلیپ و گزارش ویدئویی پنجشنبه، ۱۵ آبان ساعت ۱۵ در سالن شهید خاتمی جم برگزار می‌شود.

رئیس خانه مطبوعات استان بوشهر ادامه داد: در سومین دوره رویداد رسانه‌ای «نون» که در گستره جنوب کشور با مشارکت پنج استان فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و بوشهر برگزار می‌شود، ۲۹ برگزیده داریم که آثار آن‌ها پس از بررسی و داوری از سوی از یونس شکرخواه، فریدون صدیقی، علی‌اکبر قاضی‌زاده، مجید رضائیان، مریم سلیمی و علی هوشمند برگزیده شده‌اند.

وی گفت: اعضای هیئت داوری سومین رویداد رسانه‌ای «نون» همگی از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار حوزه روزنامه‌نگاری و آموزش رسانه در کشور به‌شمار می‌روند که با نگاهی حرفه‌ای به داوری آثار پرداختند.

هوشمند تاکید کرد: در این دوره، در مجموع، ۶۲۷ اثر در بخش متن و تصویر به دبیرخانه ارسال شد که ۴۱۰ اثر از ۲۹۲ نفر به بخش رقابتی این رویداد راه یافتند.

رئیس خانه مطبوعات استان بوشهر با اشاره به محور موضوعی این دوره گفت: «اقتصاد دریامحور» به‌عنوان موضوع اصلی رویداد امسال انتخاب شد؛ موضوعی که هم‌راستا با تأکیدات مقام معظم رهبری بر بهره‌گیری از ظرفیت سواحل و دریا و نیز از اولویت‌های کلیدی دولت چهاردهم در مسیر توسعه پایدار به‌شمار می‌رود.

هوشمند تاکید کرد: انتخاب این محور، بازتابی از نگاه آگاهانه و آینده‌نگر متولیان برگزاری رویداد به ضرورت پیوند میان دریا و اقتصاد بود. بی‌شک این انتخاب، نمادی از تغییر رویکرد در گفتمان توسعه‌ای استان و جنوب کشور است؛ جایی که نگاه به دریا دیگر صرفاً یک ظرفیت جغرافیایی تلقی نمی‌شود، بلکه به عنوان سرمایه‌ای فرهنگی، اقتصادی و راهبردی در سیاست‌گذاری‌های آینده بنادر و استان‌های جنوبی جایگاهی محوری یافته است.

هوشمند یادآور شد: همچنین در بخش جانبی آئین پایانی سومین رویداد رسانه‌ای «ن» پنل تخصصی «اقتصاد دریامحور» به منظور ارتقای سوادرسانه‌ای و به‌روزرسانی آموزه‌های خبرنگاران با حضور اساتید ملی و متخصصان این حوزه برگزار می‌شود.