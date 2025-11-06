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۱۵ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۴۴

آزمون پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری برگزار شد

آزمون پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری برگزار شد

آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۴ امروز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه در سلامت کامل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، عبدالرضا سیاره معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور پس از بازدید حوزه‌های برگزاری این آزمون در دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و خوارزمی گفت: آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری سال ۱۴۰۴ صبح امروز پنج‌شنبه ۱۵ آبان ماه در ۳۶ شهرستان مختلف کشور با همکاری دانشگاه‌ها، عوامل اجرایی و حفاظت آزمون در سلامت کامل برگزار شد.

سیاره درباره جزئیات برگزاری این آزمون، گفت: آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران با شرکت ۹۸ هزار و ۹۰۱ متقاضی در ۵۲ حوزه اصلی و ۱۸۵ حوزه فرعی در سراسر کشور برگزار شد.

وی افزود: ثبت نام این آزمون از ۲۳ شهریور ماه تا ۷ مهر ماه سال جاری انجام شد و تعداد ۵۴ هزار و ۱۶۹ متقاضی زن معادل ۵۵ درصد و ۴۴ هزار و ۷۳۲ مرد معادل ۴۵ درصد متقاضیان به رقابت پرداختند.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در جریان بازدید از حوزه‌های برگزاری آزمون با برخی از متقاضیان و عوامل اجرایی و حفاظتی آزمون گفت‌وگو کرد.

کد مطلب 6647539

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    نظرات

    • شهروند IR ۰۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
      2 0
      پاسخ
      اینکه به قضات بازنشسته و نمایندگان بدون آزمون در هر سنی پروانه وکالت می دهند و باقی مردم در بالای ۵۰ سال سن حق دریافت پروانه وکالت با آزمون رو ندارند هم اونها دارند عوام فریبی می کنند؟ این عمل کانون که بر اساس یک قانون برای‌ ۷۱ سال پیش است آیا بر خلاف قانون اساسی و تبعیض ناروا نیست؟

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