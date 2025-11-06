به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، عبدالرضا سیاره معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور پس از بازدید حوزه‌های برگزاری این آزمون در دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و خوارزمی گفت: آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری سال ۱۴۰۴ صبح امروز پنج‌شنبه ۱۵ آبان ماه در ۳۶ شهرستان مختلف کشور با همکاری دانشگاه‌ها، عوامل اجرایی و حفاظت آزمون در سلامت کامل برگزار شد.

سیاره درباره جزئیات برگزاری این آزمون، گفت: آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران با شرکت ۹۸ هزار و ۹۰۱ متقاضی در ۵۲ حوزه اصلی و ۱۸۵ حوزه فرعی در سراسر کشور برگزار شد.

وی افزود: ثبت نام این آزمون از ۲۳ شهریور ماه تا ۷ مهر ماه سال جاری انجام شد و تعداد ۵۴ هزار و ۱۶۹ متقاضی زن معادل ۵۵ درصد و ۴۴ هزار و ۷۳۲ مرد معادل ۴۵ درصد متقاضیان به رقابت پرداختند.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در جریان بازدید از حوزه‌های برگزاری آزمون با برخی از متقاضیان و عوامل اجرایی و حفاظتی آزمون گفت‌وگو کرد.