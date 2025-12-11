به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرضا سیاره از برگزاری آزمون انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۱۴۰۴ در صبح روز پنجشنبه ۲۰ آذر ماه و آزمون‌های متقاضیان اخذ پروانه وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۴ و تعیین سطح مأموران مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور سال ۱۴۰۴ در صبح روز جمعه ۲۱ آذر ماه خبر داد.

وی گفت: آزمون اخذ پروانه وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۴ با شرکت ۱۱۴ هزار و ۴۷۹ متقاضی که شامل ۵۲ درصد زن و ۴۸ درصد مرد است، صبح روز جمعه ۲۱ آذر در ۵۸ حوزه اصلی و ۲۱۵ حوزه فرعی در ۳۹ شهرستان برگزار می‌شود و متقاضیان به سؤالات یک دفترچه در ۱۵۰ دقیقه پاسخ می‌دهند.

سیاره افزود: آزمون‌های تعیین سطح مأموران مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور سال ۱۴۰۴ نیز با شرکت ۱۹ هزار و ۸۹۲ متقاضی که ۳۶ درصد زن و ۶۴ درصد مرد هستند، صبح روز جمعه ۲۱ آذر در ۳۷ حوزه اصلی و ۵۰ حوزه فرعی در ۳۱ شهرستان برگزار خواهد شد و متقاضیان به سؤالات یک دفترچه در ۱۲۰ دقیقه پاسخ خواهند گفت.

معاون آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور همچنین درباره آزمون انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۱۴۰۴، نیز گفت: این آزمون با شرکت ۲هزار و ۹۹۴ متقاضی صبح روز پنجشنبه ۲۰ آذر در دانشگاه امیر کبیر و ۸ حوزه فرعی در تهران برگزار شد و متقاضیان به سؤالات یک دفترچه در ۱۲۰ دقیقه پاسخ دادند.

سیاره به متقاضیان ثبت نام کننده توصیه کرد برای کسب اطلاعات دقیق و کامل درباره این آزمون‌ها، اطلاعیه‌های منتشر شده در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور را به دقت مطالعه کنند.