  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

برگزاری آزمون‌های پروانه وکالت، تعیین سطح مأموران مالیاتی و سردفتری

برگزاری آزمون‌های پروانه وکالت، تعیین سطح مأموران مالیاتی و سردفتری

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمون‌های پروانه وکالت، تعیین سطح مأموران مالیاتی و سردفتری در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱ آذرماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرضا سیاره از برگزاری آزمون انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۱۴۰۴ در صبح روز پنجشنبه ۲۰ آذر ماه و آزمون‌های متقاضیان اخذ پروانه وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۴ و تعیین سطح مأموران مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور سال ۱۴۰۴ در صبح روز جمعه ۲۱ آذر ماه خبر داد.

وی گفت: آزمون اخذ پروانه وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۴ با شرکت ۱۱۴ هزار و ۴۷۹ متقاضی که شامل ۵۲ درصد زن و ۴۸ درصد مرد است، صبح روز جمعه ۲۱ آذر در ۵۸ حوزه اصلی و ۲۱۵ حوزه فرعی در ۳۹ شهرستان برگزار می‌شود و متقاضیان به سؤالات یک دفترچه در ۱۵۰ دقیقه پاسخ می‌دهند.

سیاره افزود: آزمون‌های تعیین سطح مأموران مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور سال ۱۴۰۴ نیز با شرکت ۱۹ هزار و ۸۹۲ متقاضی که ۳۶ درصد زن و ۶۴ درصد مرد هستند، صبح روز جمعه ۲۱ آذر در ۳۷ حوزه اصلی و ۵۰ حوزه فرعی در ۳۱ شهرستان برگزار خواهد شد و متقاضیان به سؤالات یک دفترچه در ۱۲۰ دقیقه پاسخ خواهند گفت.

معاون آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور همچنین درباره آزمون انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۱۴۰۴، نیز گفت: این آزمون با شرکت ۲هزار و ۹۹۴ متقاضی صبح روز پنجشنبه ۲۰ آذر در دانشگاه امیر کبیر و ۸ حوزه فرعی در تهران برگزار شد و متقاضیان به سؤالات یک دفترچه در ۱۲۰ دقیقه پاسخ دادند.

سیاره به متقاضیان ثبت نام کننده توصیه کرد برای کسب اطلاعات دقیق و کامل درباره این آزمون‌ها، اطلاعیه‌های منتشر شده در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور را به دقت مطالعه کنند.

کد خبر 6685536

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها