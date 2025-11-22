سیدعلی کشاورز، متخصص تغذیه، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: با افزایش میزان آلودگی هوا در کلان‌شهرها، توجه به تغذیه سالم نقش مهمی در کاهش اثرات زیان‌بار آلاینده‌ها بر بدن دارد. مصرف شیر کم‌چرب، میوه‌های حاوی ویتامین C و مایعات فراوان می‌تواند تا حدی از آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا پیشگیری کند.

نقش تغذیه در کاهش اثرات آلودگی هوا

کشاورز با اشاره به اینکه برخی مواد غذایی می‌توانند اثر آلاینده‌ها را در بدن کاهش دهند، اظهار کرد: مصرف روزانه حداقل دو لیوان شیر کم‌چرب و استفاده از میوه‌ها و سبزیجات تازه، به‌ویژه آن‌هایی که سرشار از ویتامین C هستند و پرتقال، کیوی، فلفل دلمه‌ای و گوجه‌فرنگی، به بدن در مقابله با آلودگی کمک می‌کند و مایعات فراوان مانند آب، سوپ، آش و دمنوش‌های طبیعی نیز موجب رقیق شدن ترشحات تنفسی و تسهیل دفع سموم از بدن می‌شوند.

کودکان و سالمندان؛ آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در روزهای آلوده

این متخصص تغذیه هشدار داد: کودکان و سالمندان به دلیل حساسیت بیشتر سیستم تنفسی، بیش از سایر افراد در معرض خطر آلودگی هوا قرار دارند و توصیه می‌شود در روزهای با آلودگی شدید، از خروج غیرضروری این افراد از منزل جلوگیری شود و در صورت امکان از دستگاه‌های تصفیه هوای خانگی استفاده شود.

راهکارهای تغذیه‌ای برای تقویت سیستم ایمنی در فصل سرد

کشاورز درباره تقویت سیستم ایمنی بدن در فصل‌های سرد سال گفت: رعایت رژیم غذایی متعادل بر اساس چهار گروه اصلی غذایی شامل غلات، لبنیات، سبزیجات و منابع پروتئینی مانند گوشت، مرغ، ماهی و تخم‌مرغ، موجب افزایش مقاومت بدن در برابر ویروس‌ها و کاهش ابتلاء به سرماخوردگی و آنفلوآنزا می‌شود.

وی ادامه داد: غلاتی مانند نان و برنج، منبع تأمین انرژی بدن هستند؛ لبنیات مانند شیر و ماست کلسیم و پروتئین باکیفیت را فراهم می‌کنند؛ سبزی‌ها و میوه‌ها به دلیل داشتن فیبر، ویتامین‌ها و رنگدانه‌های آنتی‌اکسیدانی نقش ضدسرطانی دارند و پروتئین‌ها به بازسازی سلول‌ها و تقویت سیستم ایمنی کمک می‌کنند.

توجه به مکمل‌های تغذیه‌ای برای گروه‌های خاص

کشاورز با اشاره به اینکه برخی افراد به دلیل شرایط جسمی یا بیماری‌های خاص ممکن است نتوانند رژیم غذایی متعادلی داشته باشند، افزود: افرادی که مشکلات گوارشی، دیابت، دندان‌پریده‌گی یا بیماری‌های مزمن دارند، باید تحت نظر پزشک از مکمل‌های غذایی استفاده کنند تا نیازهای تغذیه‌ای بدن آن‌ها جبران شود.

وی در پایان تأکید کرد: هرچه میزان چربی و روغن‌های اشباع در رژیم غذایی کمتر باشد و مصرف گروه‌های اصلی غذایی متعادل‌تر انجام شود، سیستم ایمنی بدن قوی‌تر و خطر ابتلاء به بیماری‌های فصلی و تنفسی کمتر خواهد شد.