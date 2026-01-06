به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، آناهیتا منصوری متخصص تغذیه گفت: میزان قند خون کمتر از ۱۰۰ میلیگرم به عنوان سطح مناسب شناخته میشود، در حالی که مقادیر بالاتر از این حد در حالت ناشتا میتواند نشانهای از اختلال یا ابتلاء به دیابت باشد.
منصوری با تأکید بر نقش رژیم غذایی و سبک زندگی در پیشگیری از دیابت گفت: توصیه میشود افراد به اندازه نیاز بدن خود از مواد غذایی مانند نان، برنج و ماکارونی استفاده کنند.
این متخصص تغذیه همچنین افزایش مصرف سبزیجات غیرنشاستهای را در کنترل قندخون بسیار مؤثر دانست و گفت: سبزیجات غیر نشاستهای مانند خیار، گوجه، پیاز، کاهو، کلم، بادمجان، بامیه، فلفل دلمهای و قارچ باید در وعدههای اصلی و سالادها جایگاه ویژهای داشته باشند، چرا که مصرف آنها میتواند خطر بروز دیابت را کاهش دهد.
منصوری در ادامه به اهمیت مصرف پروتئینهای سالم اشاره کرد و افزود: مرغ، ماهی، تخممرغ و حبوبات منابع عالی پروتئین هستند که تجمع چربی اضافی ایجاد نمیکنند و التهاب بدن را نیز افزایش نمیدهند. در مقابل، مصرف گوشت قرمز باید به حداکثر دو تا سه بار در هفته محدود شود.
وی درباره روغنها و چربیها نیز هشدار داد: مصرف روغنهای حیوانی و چربیهای اشباع شده و جامد میتواند خطر ابتلاء به دیابت را افزایش دهد. در حالی که روغن زیتون، روغن کنجد و مغزها مانند گردو با کاهش التهاب بدن، نقش محافظتی در برابر دیابت دارند.
منصوری گفت: آب آشامیدنی، دوغ و انواع دمنوشها بهترین گزینهها از دسته نوشیدنیها برای مصرف هستند. در مقابل باید از مصرف نوشابههای گازدار و آبمیوههای صنعتی پرهیز شود.
نظر شما