تغذیه مناسب در زمان آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، در دوران آلودگی هوا باید با رعایت نکات تغذیه‌ای، سیستم ایمنی بدن خود را تقویت و اثرات منفی آلاینده‌ها را کاهش دهیم. نوشیدن مایعات کافی مانند آب، چای کم‌رنگ، دمنوش‌ها و آبمیوه‌ها به دفع آلاینده‌ها از بدن کمک می‌کند. همچنین مصرف میوه‌های حاوی ویتامین C مانند پرتقال، نارنگی، لیمو و کیوی و همچنین فلفل دلمه‌ای طبیعی، سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده و باعث دفع بهتر مواد مضر می‌شود.

سبزیجات برگ سبز مانند اسفناج، کاهو، کلم بروکلی و سبزی خوردن نیز به دلیل سرشار بودن از آنتی‌اکسیدان‌ها، با عوامل مضر مقابله می‌کنند و مصرف شیر و لبنیات کم‌چرب به مرطوب نگه داشتن مخاط دستگاه تنفسی و کاهش سوزش گلو کمک می‌کند. مغزها و دانه‌ها از جمله بادام، گردو، تخمه آفتابگردان و کنجد با دارا بودن ویتامین E از بدن در برابر آسیب‌های ناشی از آلودگی محافظت می‌کنند.

کارشناسان توصیه می‌کنند در این دوران، غذاهای کبابی و سرخ‌کرده کمتر مصرف شوند و غذاهای بخارپز و آب‌پز جایگزین شوند. مصرف عسل و لیمو نیز برای کاهش التهاب و خشکی گلو مفید است و غذاهای حاوی امگا ۳ مانند ماهی، گردو و بذر کتان به کاهش التهاب بدن کمک می‌کنند.

در این راستا همچنین پرهیز از فست‌فود و غذاهای خیلی چرب ضروری است، زیرا فشار بیشتری به بدن وارد کرده و خستگی را افزایش می‌دهند.

در کنار این موارد، مصرف سوپ‌ها و آش‌های سبک مانند سوپ سبزیجات، آش جو و خوراک عدسی توصیه می‌شود، زیرا علاوه بر مغذی بودن، به بدن کمک می‌کنند تا بهتر با آلودگی هوا مقابله کند.