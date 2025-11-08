خودروی ۲۰۰ میلیاردی قاچاق با پلاک جعلی در بندرلافت توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز طولابی اظهار داشت: در راستای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرزبانان پایگاه دریابانی قشم از تردد یک دستگاه خودروی لندکروز قاچاق در بندرلافت مطلع شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم افزود: مأموران بلافاصله به محل مورد نظر اعزام و پس از توقیف خودرو و کنترل مدارک مربوطه مشخص شد که خودروی مذکور دارای پلاک جعلی و فاقد مجوز قانونی است.

این مقام مسئول در دریابانی قشم با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش خودروی توقیفی را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این ارتباط یک نفر متهم دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده دریابانی قشم با تاکید بر اینکه قاچاق کالا از مهمترین عوامل ایجاد مشکلات اقتصادی در جامعه می‌باشد و مرزبانی با قاطعیت تمام با پدیده شوم قاچاق برخورد خواهد کرد، تصریح کرد: مرزنشینان می‌توانند هرگونه موارد مشکوک را به مراکز و یگان‌های دریابانی گزارش تا در این خصوص اقدام شود.