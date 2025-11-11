به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حامی روز سه شنبه گفت: در طی هفت ماه منتهی به آبان سال ۱۴۰۴ تعداد ۷۱ فقره گواهی بهداشتی برای ترخیص و ورود انواع فرآورده‌های خام دامی مشتمل بر انواع نهاده‌های دامی شامل بیش از ۲ میلیون ۷۰۰ هزار کیلوگرم ذرت دامی، ۲۰۰ تن جو دامی، ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلوگرم کنجاله سویا، یک میلیون و ۷۲۰ هزار کیلوگرم گوشت گاو و گوساله منجمد، ۹۱ تن گوشت گوسفند تازه، ۳۵ تن گوشت گوسفند منجمد، ۶۴۸ هزار عدد تخم مرغ نطفه دار گوشتی و ۲۴ تن وت‌بلو گاوی صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه اقدامات لازم جهت صدور گواهی ترخیص و ورود محموله‌ها به کشور از زمان درخواست متقاضی تا صدور گواهی در حدود یک هفته می‌باشد افزود، محموله‌های یاد شده از مبدأ کشورهایی نظیر برزیل، روسیه، گرجستان، ترکیه، آذربایجان و مغولستان وارد کشور شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی افزود: کارشناسان قرنطینه و امنیت زیستی این اداره کل و شهرستان‌های تابعه طی روزهای تعطیل و ساعات خارج از وقت اداری نیز تمام تلاش خود را به کار می‌بندند تا امورات مربوط به ترخیص محموله‌های وارداتی در حداقل زمان ممکن به سرانجام رسیده و محصولات در اختیار شبکه توزیع قرار گیرد.