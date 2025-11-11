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۲۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۵۹

حامی: ۷۱ گواهی بهداشتی ترخیص برای فرآورده‌های خام دامی صادر شده است

حامی: ۷۱ گواهی بهداشتی ترخیص برای فرآورده‌های خام دامی صادر شده است

تبریز- مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ۱۴۰۴ تعداد ۷۱ فقره گواهی بهداشتی برای ترخیص محموله‌های وارداتی از طریق این استان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حامی روز سه شنبه گفت: در طی هفت ماه منتهی به آبان سال ۱۴۰۴ تعداد ۷۱ فقره گواهی بهداشتی برای ترخیص و ورود انواع فرآورده‌های خام دامی مشتمل بر انواع نهاده‌های دامی شامل بیش از ۲ میلیون ۷۰۰ هزار کیلوگرم ذرت دامی، ۲۰۰ تن جو دامی، ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلوگرم کنجاله سویا، یک میلیون و ۷۲۰ هزار کیلوگرم گوشت گاو و گوساله منجمد، ۹۱ تن گوشت گوسفند تازه، ۳۵ تن گوشت گوسفند منجمد، ۶۴۸ هزار عدد تخم مرغ نطفه دار گوشتی و ۲۴ تن وت‌بلو گاوی صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه اقدامات لازم جهت صدور گواهی ترخیص و ورود محموله‌ها به کشور از زمان درخواست متقاضی تا صدور گواهی در حدود یک هفته می‌باشد افزود، محموله‌های یاد شده از مبدأ کشورهایی نظیر برزیل، روسیه، گرجستان، ترکیه، آذربایجان و مغولستان وارد کشور شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی افزود: کارشناسان قرنطینه و امنیت زیستی این اداره کل و شهرستان‌های تابعه طی روزهای تعطیل و ساعات خارج از وقت اداری نیز تمام تلاش خود را به کار می‌بندند تا امورات مربوط به ترخیص محموله‌های وارداتی در حداقل زمان ممکن به سرانجام رسیده و محصولات در اختیار شبکه توزیع قرار گیرد.

کد مطلب 6652330

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