فرج نیا: ۱۹ دستگاه استخراج رمزارز در شهرستان اسکو کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فرج نیا روز یکشنبه با بیان اینکه بخشی از علل ناترازی انرژی مربوط به ورود دستگاههای غیرمجاز استخراج رمزارز به شبکه است، اظهار کرد: فعالیت مراکز استخراج رمزارز به دلیل مصرف بالای انرژی برق و استفاده غیرمجاز از شبکه برقرسانی، موجب اختلال در برقرسانی و تحمیل فشار به شبکه و آسیب به وسایل برقی شهروندان میشود.
وی افزود: بنا به ابلاغ شرکت توانیر انشعابهایی که به طور غیرقانونی به استخراج رمزارز مبادرت میورزند؛ بهویژه منازل، فروشگاهها و دامداریها و… جمعآوری و قطع میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز عنوان کرد: در راستای پیشگیری و مبارزه با مراکز غیرمجاز استخراج رمز اقدامات قابلتوجهی انجام شده است.
وی ادامه داد: در راستای این اقدامات در ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ با تلاش همکاران واحد رسیدگی به انشعابات غیرمجاز شرکت، همکاری همکاران دفتر حراست و همکاران مدیریت برق اسکو و همراهی پلیس آگاهی و دادستانی مرکز این شهرستان، یک مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در شهرستان اسکو کشف و شناسایی شده و از این مراکز ۱۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز جمعآوریشده است.
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