به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گردان‌های قسام اعلام کردند: رژیم صهیونیستی مسئولیت کامل وقوع درگیری با رزمندگان ما در رفح را برعهده دارد. این نیروها از خود داخل منطقه تحت کنترل صهیونیست‌ها دفاع می‌کنند.

این گردان‌ها اضافه کردند: دشمن صهیونیستی بداند که در قاموس گردان‌های قسام چیزی به نام تسلیم خود به دشمن وجود ندارد.

آنها تاکید کردند: میانجی گران به مسئولیت‌های خود عمل کرده و یک راه کار برای تضمین تداوم آتش بس پیدا کنند. آنها باید تضمین کنند که دشمن صهیونیستی با بهانه‌های واهی دست به نقض آتش بس نزده و از این مسأله برای هدف قرار دادن بی گناهان و غیر نظامیان در غزه سوء استفاده نکند.

گردان‌های قسام اضافه کردند: عملیات بیرون آوردن اجساد اسرای صهیونیست طی مرحله گذشته در شرایط بسیار پیچیده و سختی انجام شد. با این وجود ما به تعهدات خود عمل کردیم و تاکید می‌کنیم که خارج کردن اجساد باقی مانده به نیرو و تجهیزات فنی اضافی نیاز دارد.

این گردان‌ها همچنین اعلام کردند که جسد افسر صهیونیست به نام هدار گولدن را که طی روز گذشته در اردوگاه یبنا در شهر رفح پیدا کردند در ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت محلی غزه تحویل خواهند داد.