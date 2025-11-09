شهادت ۷ فلسطینی دیگر در حملات اسرائیل به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در بیانیهای اعلام کرد که در طول بیست و چهار ساعت گذشته جسد ۷ شهید به بیمارستانهای نوار غزه تحویل داده شده است.
این وزارتخانه در بیانیه خود تاکید کرد که تعدادی از قربانیان همچنان در زیر آوار و خیابانها گرفتار هستند و تیمهای امدادی به دلیل بمباران مداوم و خرابی تجهیزات، امکان رسیدگی به آنها را ندارند و با مشکلات زیادی در این زمینه مواجه هستند.
از زمان اجرای آتشبس در نوار غزه، رژیم صهیونیستی در موارد متعدد اقدام به نقض آتش بس و عدول از تعهدات خود کرده است وتاکنون ۲۴۱ شهروند فلسطینی در حملات اسرائیل به شهادت رسیده و ۶۱۹ نفر نیز زخمی شدهاند.
تداوم حملات اسرائیل به شرق غزه
رسانههای فلسطینی اعلام کردند که رژیم صهیونیستی مناطقی از شرق نوار غزه را آماج حملات هوایی و توپخانهای سنگین خود قرار داد. نظامیان صهیونیست منطقه «الزنه»، در شمال شرقی خان یونس را نیز هدف حملات توپخانهای خود قرار دادند.
از سوی دیگر خبرنگار المیادین از وقوع درگیری بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی در شهرک «الرام» در شمال قدس اشغالی خبر داد. او گفت که نظامیان صهیونیست در این درگیریها برای متفرق کردن جوانان فلسطینی به سمت آنها گازهای اشک آور پرتاب کردند.
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