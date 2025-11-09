به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، شبکه صهیونیستی کان به نقل از یک منبع در دربار پادشاهی عربستان گزارش داد که در جریان سفر محمد بن سلمان ولی عهد عربستان به آمریکا قرار است تلاش‌هایی برای بازگرداندن مذاکرات عادی سازی روابط میان ریاض و تل آویو به اوضاع قبل از عملیات طوفان الاقصی انجام شود.

پیشتر یک مسئول در کاخ سفید اعلام کرد که محمد بن سلمان ولی عهد عربستان در تاریخ ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان) به واشنگتن سفر خواهد کرد.

وی اضافه کرد که سفر بن سلمان به آمریکا کاری و رسمی خواهد بود.

این نخستین سفر بن سلمان به کاخ سفید طی هفت سال گذشته خواهد بود. وی طی می گذشته در جریان سفر ترامپ به منطقه با او دیدار کرد.