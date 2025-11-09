  1. استانها
  2. بوشهر
۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۱۳

واژگونی خودرو پژو در عسلویه یک کشته بر جای گذاشت

واژگونی خودرو پژو در عسلویه یک کشته بر جای گذاشت

بوشهر- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان عسلویه گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو، یک جوان ۲۲ ساله از اهالی شهر نخل تقی جان باخت.

سرگرد محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک دستگاه خودروی سواری پژو در مسیر میدان ملل به سمت فرودگاه عسلویه به دلایل تخطی از سرعت مجاز و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه از مسیر خود منحرف و واژگون شد.

وی اضافه کرد: در این حادثه، راننده خودرو پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان عسلویه از رانندگان خواست با رعایت مقررات رانندگی، به ویژه در ساعات شب، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند تا شاهد اینگونه حوادث ناگوار در شهرستان نباشیم.

کد مطلب 6650054

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها