واژگونی خودرو پژو در عسلویه یک کشته بر جای گذاشت

سرگرد محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک دستگاه خودروی سواری پژو در مسیر میدان ملل به سمت فرودگاه عسلویه به دلایل تخطی از سرعت مجاز و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه از مسیر خود منحرف و واژگون شد.
وی اضافه کرد: در این حادثه، راننده خودرو پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان عسلویه از رانندگان خواست با رعایت مقررات رانندگی، به ویژه در ساعات شب، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند تا شاهد اینگونه حوادث ناگوار در شهرستان نباشیم.
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