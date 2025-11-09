واژگونی خودرو پژو در عسلویه یک کشته بر جای گذاشت

سرگرد محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک دستگاه خودروی سواری پژو در مسیر میدان ملل به سمت فرودگاه عسلویه به دلایل تخطی از سرعت مجاز و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه از مسیر خود منحرف و واژگون شد.

وی اضافه کرد: در این حادثه، راننده خودرو پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان عسلویه از رانندگان خواست با رعایت مقررات رانندگی، به ویژه در ساعات شب، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند تا شاهد اینگونه حوادث ناگوار در شهرستان نباشیم.